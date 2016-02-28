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"الهيئة الملكية" بالعلا تطلق معرض التصوير الفوتوغرافي "رحلة عبر الزمن "بميلانو

يبرز لمحة عن  منطقة الثروات الأثرية الكبيرة بتصوير روبرت بوليدوري

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معرض "العلا- رحلة عبر الزمن" في ميلانو بإيطاليا، وهو معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على مواقعها الثقافية الرئيسية من خلال التصوير الفوتوغرافي للمصور الأمريكي الكندي الشهير روبرت بوليدوري.

ويحتوي المعرض علي 30 لوحة وسيكون متاحاً مجانًا على طول شارع كورسو فيتوريو إيمانويل الثاني في ميلانو، في الفترة من 25 فبراير إلى 28 مارس 2021، وسيكون فرصة سانحة للسماح للإيطاليين باكتشاف منطقة لا تزال غير معروفة والتي توجد فيها علامات وآثار منذ أكثر من 250,000 سنة من تاريخ التطور البشري، بدايةً من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا، مروراً بممالك غامضة مثل ممالك لحيان ودادان والأنباط وبالطبع العصر الروماني.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برعاية بلدية ميلانو وبالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، أن تقدم للجمهور معرضًا يعرض ثراءها الثقافي من خلال تصوير بوليدوري، مما يسمح للزوار بالبدء في رحلة رائعة من خلال الوقت الذي سيتمكنون خلاله من تعميق الجوانب الأثرية من خلال المحتوى الرقمي الذي يمكن الوصول إليه من رموز QR الموضوعة في تعليقات الصور التي أنشأها رومولو لوريتو، الأستاذ المساعد بجامعة نابولي - لورينتال وأحد الخبراء الإيطاليين البارزين في علم الآثار السعودي .

وقال فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "هناك روابط قوية تاريخيًا وثقافيًا بين العلا وإيطاليا، ويسعدنا إحضار هذا المعرض إلى ميلانو في وقت بدأ فيه العالم يرى النور في نهاية النفق. أصدقاؤنا الإيطاليون مستكشفون رائعون ونعلم أنهم سيكونون من بين أول من يرغب في تجربة العلا عندما يحين الوقت المناسب."

وأضاف جونز: "تعتبر صور روبرت بوليدوري طريقة ممتازة لتذوق المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة والعجائب الجيولوجية لهذه المنطقة من المملكة العربية السعودية. العلا هي متحف في الهواء الطلق به العديد من قصص الحضارات السابقة التي لم تُروَ بعد، وسيتم الكشف عن اكتشافات جديدة ذات أهمية كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة ".

ومن جانبه قال الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا ومالطا وسان مارينو قائلاً: "يسعدنا دعم مبادرة معرض التصوير الفوتوغرافي (العلا - رحلة عبر الزمن)، فهذا المعرض يطلق نظرة ساحرة على الثروة الثقافية العظيمة للعلا، إحدى أهم مناطق المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر تاريخية – أثرية.

وأضاف الأمير فيصل بن سطام: "يتيح المعرض للأصدقاء الإيطاليين فرصة تعميق معرفتهم بالتراث الثقافي للمملكة والتقاط صورة حية لأرض تشهد على ألفي عام من الروابط الثقافية بين شعبي شبه الجزيرة العربية والإيطالية."

وفيما يتعلق بتجربته في تصوير العلا، علق روبرت بوليدوري بقوله: "البيئة الطبيعية في العلا مدهشة ولا مثيل لها، وقد تأثرت تمامًا بذلك. أحاول تقديم ما أسميه صورة رمزية، تغلف موضوعًا بالكامل في كثير من الأحيان من خلال إظهار تفاصيله لتبيان الكل والعكس صحيح. وعلى الرغم من أن كل صورة تأتي من التقاط لحظة واحدة في الوقت المناسب، إلا أنني أحاول أن أعطيها مظهرًا خالدًا أكبر من السياق الزمني لالتقاطها الحالي."

ومن المتوقع أن يتم تقديم معرض العلا رحلة عبر الزمن للتصوير الفوتوغرافي لاحقًا في عدة مدن أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهيئة الملكية" بالعلا تطلق معرض التصوير الفوتوغرافي "رحلة عبر الزمن "بميلانو
سبق

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معرض "العلا- رحلة عبر الزمن" في ميلانو بإيطاليا، وهو معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على مواقعها الثقافية الرئيسية من خلال التصوير الفوتوغرافي للمصور الأمريكي الكندي الشهير روبرت بوليدوري.

ويحتوي المعرض علي 30 لوحة وسيكون متاحاً مجانًا على طول شارع كورسو فيتوريو إيمانويل الثاني في ميلانو، في الفترة من 25 فبراير إلى 28 مارس 2021، وسيكون فرصة سانحة للسماح للإيطاليين باكتشاف منطقة لا تزال غير معروفة والتي توجد فيها علامات وآثار منذ أكثر من 250,000 سنة من تاريخ التطور البشري، بدايةً من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا، مروراً بممالك غامضة مثل ممالك لحيان ودادان والأنباط وبالطبع العصر الروماني.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برعاية بلدية ميلانو وبالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، أن تقدم للجمهور معرضًا يعرض ثراءها الثقافي من خلال تصوير بوليدوري، مما يسمح للزوار بالبدء في رحلة رائعة من خلال الوقت الذي سيتمكنون خلاله من تعميق الجوانب الأثرية من خلال المحتوى الرقمي الذي يمكن الوصول إليه من رموز QR الموضوعة في تعليقات الصور التي أنشأها رومولو لوريتو، الأستاذ المساعد بجامعة نابولي - لورينتال وأحد الخبراء الإيطاليين البارزين في علم الآثار السعودي .

وقال فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "هناك روابط قوية تاريخيًا وثقافيًا بين العلا وإيطاليا، ويسعدنا إحضار هذا المعرض إلى ميلانو في وقت بدأ فيه العالم يرى النور في نهاية النفق. أصدقاؤنا الإيطاليون مستكشفون رائعون ونعلم أنهم سيكونون من بين أول من يرغب في تجربة العلا عندما يحين الوقت المناسب."

وأضاف جونز: "تعتبر صور روبرت بوليدوري طريقة ممتازة لتذوق المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة والعجائب الجيولوجية لهذه المنطقة من المملكة العربية السعودية. العلا هي متحف في الهواء الطلق به العديد من قصص الحضارات السابقة التي لم تُروَ بعد، وسيتم الكشف عن اكتشافات جديدة ذات أهمية كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة ".

ومن جانبه قال الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا ومالطا وسان مارينو قائلاً: "يسعدنا دعم مبادرة معرض التصوير الفوتوغرافي (العلا - رحلة عبر الزمن)، فهذا المعرض يطلق نظرة ساحرة على الثروة الثقافية العظيمة للعلا، إحدى أهم مناطق المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر تاريخية – أثرية.

وأضاف الأمير فيصل بن سطام: "يتيح المعرض للأصدقاء الإيطاليين فرصة تعميق معرفتهم بالتراث الثقافي للمملكة والتقاط صورة حية لأرض تشهد على ألفي عام من الروابط الثقافية بين شعبي شبه الجزيرة العربية والإيطالية."

وفيما يتعلق بتجربته في تصوير العلا، علق روبرت بوليدوري بقوله: "البيئة الطبيعية في العلا مدهشة ولا مثيل لها، وقد تأثرت تمامًا بذلك. أحاول تقديم ما أسميه صورة رمزية، تغلف موضوعًا بالكامل في كثير من الأحيان من خلال إظهار تفاصيله لتبيان الكل والعكس صحيح. وعلى الرغم من أن كل صورة تأتي من التقاط لحظة واحدة في الوقت المناسب، إلا أنني أحاول أن أعطيها مظهرًا خالدًا أكبر من السياق الزمني لالتقاطها الحالي."

ومن المتوقع أن يتم تقديم معرض العلا رحلة عبر الزمن للتصوير الفوتوغرافي لاحقًا في عدة مدن أخرى.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
02:32 PM

"الهيئة الملكية" بالعلا تطلق معرض التصوير الفوتوغرافي "رحلة عبر الزمن "بميلانو

يبرز لمحة عن  منطقة الثروات الأثرية الكبيرة بتصوير روبرت بوليدوري

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عبدالله الراجحي - العلا
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أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معرض "العلا- رحلة عبر الزمن" في ميلانو بإيطاليا، وهو معرض فوتوغرافي يسلط الضوء على مواقعها الثقافية الرئيسية من خلال التصوير الفوتوغرافي للمصور الأمريكي الكندي الشهير روبرت بوليدوري.

ويحتوي المعرض علي 30 لوحة وسيكون متاحاً مجانًا على طول شارع كورسو فيتوريو إيمانويل الثاني في ميلانو، في الفترة من 25 فبراير إلى 28 مارس 2021، وسيكون فرصة سانحة للسماح للإيطاليين باكتشاف منطقة لا تزال غير معروفة والتي توجد فيها علامات وآثار منذ أكثر من 250,000 سنة من تاريخ التطور البشري، بدايةً من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا، مروراً بممالك غامضة مثل ممالك لحيان ودادان والأنباط وبالطبع العصر الروماني.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برعاية بلدية ميلانو وبالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، أن تقدم للجمهور معرضًا يعرض ثراءها الثقافي من خلال تصوير بوليدوري، مما يسمح للزوار بالبدء في رحلة رائعة من خلال الوقت الذي سيتمكنون خلاله من تعميق الجوانب الأثرية من خلال المحتوى الرقمي الذي يمكن الوصول إليه من رموز QR الموضوعة في تعليقات الصور التي أنشأها رومولو لوريتو، الأستاذ المساعد بجامعة نابولي - لورينتال وأحد الخبراء الإيطاليين البارزين في علم الآثار السعودي .

وقال فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "هناك روابط قوية تاريخيًا وثقافيًا بين العلا وإيطاليا، ويسعدنا إحضار هذا المعرض إلى ميلانو في وقت بدأ فيه العالم يرى النور في نهاية النفق. أصدقاؤنا الإيطاليون مستكشفون رائعون ونعلم أنهم سيكونون من بين أول من يرغب في تجربة العلا عندما يحين الوقت المناسب."

وأضاف جونز: "تعتبر صور روبرت بوليدوري طريقة ممتازة لتذوق المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة والعجائب الجيولوجية لهذه المنطقة من المملكة العربية السعودية. العلا هي متحف في الهواء الطلق به العديد من قصص الحضارات السابقة التي لم تُروَ بعد، وسيتم الكشف عن اكتشافات جديدة ذات أهمية كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة ".

ومن جانبه قال الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا ومالطا وسان مارينو قائلاً: "يسعدنا دعم مبادرة معرض التصوير الفوتوغرافي (العلا - رحلة عبر الزمن)، فهذا المعرض يطلق نظرة ساحرة على الثروة الثقافية العظيمة للعلا، إحدى أهم مناطق المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر تاريخية – أثرية.

وأضاف الأمير فيصل بن سطام: "يتيح المعرض للأصدقاء الإيطاليين فرصة تعميق معرفتهم بالتراث الثقافي للمملكة والتقاط صورة حية لأرض تشهد على ألفي عام من الروابط الثقافية بين شعبي شبه الجزيرة العربية والإيطالية."

وفيما يتعلق بتجربته في تصوير العلا، علق روبرت بوليدوري بقوله: "البيئة الطبيعية في العلا مدهشة ولا مثيل لها، وقد تأثرت تمامًا بذلك. أحاول تقديم ما أسميه صورة رمزية، تغلف موضوعًا بالكامل في كثير من الأحيان من خلال إظهار تفاصيله لتبيان الكل والعكس صحيح. وعلى الرغم من أن كل صورة تأتي من التقاط لحظة واحدة في الوقت المناسب، إلا أنني أحاول أن أعطيها مظهرًا خالدًا أكبر من السياق الزمني لالتقاطها الحالي."

ومن المتوقع أن يتم تقديم معرض العلا رحلة عبر الزمن للتصوير الفوتوغرافي لاحقًا في عدة مدن أخرى.

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