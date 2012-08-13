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"مسام" ينتزع 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس

زرعها الحوثي وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء والكبار

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2019م، من انتزاع 965 لغمًا، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد و458 لغمًا مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80.951 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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"مسام" ينتزع 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس
سبق

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2019م، من انتزاع 965 لغمًا، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد و458 لغمًا مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80.951 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
05:00 PM

"مسام" ينتزع 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس

زرعها الحوثي وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء والكبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2019م، من انتزاع 965 لغمًا، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد و458 لغمًا مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80.951 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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