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"الأرصاد": أتربة مثارة على تبوك

تشمل "تيماء" حتى الـ5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة مثارة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:59 PM

"الأرصاد": أتربة مثارة على تبوك

تشمل "تيماء" حتى الـ5 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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