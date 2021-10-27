الاتحاد الأوروبي: إذا لم يُعاد الوضع في السودان لما كان عليه فورًا سنعلق المساعدات

"بوريل" أشار إلى أن الانقلاب يقوض الانتقال الديمقراطي

هدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الرياض) بتعليق المساعدات المالية للسودان، وذلك تعليقًاً على الأحداث الأخيرة.

وقال "بوريل": "باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان، غير مقبولة، وإذا لم يُعاد الوضع فورًا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي للسودان"، وفقًا لـ"رويترز".