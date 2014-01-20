"صحة الرياض" الانتهاء من تجهيز مجمع عيادات طب الأسنان بشمال الرياض

بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين على أكمل وجه

أنهت "صحة الرياض" تجهيز وتشغيل مجمع عيادات طب الأسنان بشمال مدينة الرياض.



وأوضحت "صحة الرياض" أن مجمع عيادات طب الأسنان بشمال الرياض يعد استكمالاً لتغطية خدمات مجمعات الأسنان بمدينة الرياض التي تخدم جميع الأحياء في مجال طب وجراحة الفم والأسنان من حيث تكامل تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية.



وأبانت أن هذا المجمع يأتي استكمالاً لعدد من المشاريع بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين على أكمل وجه، تماشياً مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

من جانبه، أوضح مدير المجمع الدكتور عبدالله السنيدي أن المجمع يضم 15 عيادة أسنان، تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، ويقدم خدمات تخصصات إصلاح الأسنان وعلاج العصب وجذور الأسنان، إضافة إلى طب أسنان الاطفال، جراحة الفم والأسنان وصحة الفم والأسنان.



وسينضم المجمع لمنظومة التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض، ضمن خطة التحول الصحي بمنطقة الرياض.