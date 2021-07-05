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"القويحص": الجيل الجديد من مضخات الأنسولين يتميز بوجود خاصية الحماية الذكية

تتيح إعطاء جرعات تصحيحية لارتفاع السكري بشكل تلقائي كل 5 دقائق

أكد الدكتور عبدالله القويحص استشاري الغدد الصماء والسكري في "مستشفى دلة - النخيل"، أن مضخات الأنسولين من الجيل الجديد المتوفرة بـ"مستشفى دلة- النخيل" تتميز بوجود خاصية الحماية الذكية في حالة ربطها مع حساس السكري؛ مما يسمح لها بضخ الأنسولين بشكل تلقائي بناء على قراءات السكر، وتوقع اتجاه قراءات السكر في الساعات المقبلة.

وأوضح الدكتور "القويحص" أن تلك الخاصية تتيح إعطاء جرعات تصحيحية لارتفاع السكري بشكل تلقائي كل خمس دقائق، مضيفاً أنها تساعد في الحماية من هبوط السكر بتخفيض ضخ الأنسولين عند نزول قراءات السكر.

وقال الدكتور "القويحص": "يتميز الجيل الجديد بإمكانية ربط قراءات السكر بالجوال، ومشاركتها مع الأهل أو الطبيب". وأردف: "يساعد الجيل الجديد في تحقيق وقت أكثر ضمن النطاق، ومستوى هيموجلوبين سكر أقل، وراحة بال أكثر".

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"القويحص": الجيل الجديد من مضخات الأنسولين يتميز بوجود خاصية الحماية الذكية
سبق

أكد الدكتور عبدالله القويحص استشاري الغدد الصماء والسكري في "مستشفى دلة - النخيل"، أن مضخات الأنسولين من الجيل الجديد المتوفرة بـ"مستشفى دلة- النخيل" تتميز بوجود خاصية الحماية الذكية في حالة ربطها مع حساس السكري؛ مما يسمح لها بضخ الأنسولين بشكل تلقائي بناء على قراءات السكر، وتوقع اتجاه قراءات السكر في الساعات المقبلة.

وأوضح الدكتور "القويحص" أن تلك الخاصية تتيح إعطاء جرعات تصحيحية لارتفاع السكري بشكل تلقائي كل خمس دقائق، مضيفاً أنها تساعد في الحماية من هبوط السكر بتخفيض ضخ الأنسولين عند نزول قراءات السكر.

وقال الدكتور "القويحص": "يتميز الجيل الجديد بإمكانية ربط قراءات السكر بالجوال، ومشاركتها مع الأهل أو الطبيب". وأردف: "يساعد الجيل الجديد في تحقيق وقت أكثر ضمن النطاق، ومستوى هيموجلوبين سكر أقل، وراحة بال أكثر".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:14 PM

"القويحص": الجيل الجديد من مضخات الأنسولين يتميز بوجود خاصية الحماية الذكية

تتيح إعطاء جرعات تصحيحية لارتفاع السكري بشكل تلقائي كل 5 دقائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الدكتور عبدالله القويحص استشاري الغدد الصماء والسكري في "مستشفى دلة - النخيل"، أن مضخات الأنسولين من الجيل الجديد المتوفرة بـ"مستشفى دلة- النخيل" تتميز بوجود خاصية الحماية الذكية في حالة ربطها مع حساس السكري؛ مما يسمح لها بضخ الأنسولين بشكل تلقائي بناء على قراءات السكر، وتوقع اتجاه قراءات السكر في الساعات المقبلة.

وأوضح الدكتور "القويحص" أن تلك الخاصية تتيح إعطاء جرعات تصحيحية لارتفاع السكري بشكل تلقائي كل خمس دقائق، مضيفاً أنها تساعد في الحماية من هبوط السكر بتخفيض ضخ الأنسولين عند نزول قراءات السكر.

وقال الدكتور "القويحص": "يتميز الجيل الجديد بإمكانية ربط قراءات السكر بالجوال، ومشاركتها مع الأهل أو الطبيب". وأردف: "يساعد الجيل الجديد في تحقيق وقت أكثر ضمن النطاق، ومستوى هيموجلوبين سكر أقل، وراحة بال أكثر".

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