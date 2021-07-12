أعلنت المؤسسة العامة للتأمينت الاجتماعية اليوم اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت #القطاع_الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.
"التأمينات": اعتماد عقوبات مخالفات أمر "دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص"
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينت الاجتماعية اليوم اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت #القطاع_الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.المؤسسة العامة للتأمينت الاجتماعية
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"التأمينات": اعتماد عقوبات مخالفات أمر "دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-12
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:42 PM
"التأمينات": اعتماد عقوبات مخالفات أمر "دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص"
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينت الاجتماعية اليوم اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت #القطاع_الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.
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