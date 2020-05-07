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"مدني المدينة" يسيطر على حريق معمل للجبس بمجمع ورش القبلتين دون إصابات

"الزهراني": يجري استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم

سيطرت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، على حريق نشب في معمل للجبس في مجمع ورش القبلتين، دون إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه في تمام الساعة الثانية و٣٥ دقيقة من صباح اليوم الخميس، تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في معمل للجبس بمجمع ورش القبلتين شمال غرب المدينة المنورة.

وأضاف "الزهراني": على الفور باشرت فِرَق الإطفاء والإنقاذ، الموقعَ بالمعدات والأدوات اللازمة، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها ‏دون أي إصابات ولله الحمد؛ مؤكدًا أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

الدفاع المدني المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني المدينة" يسيطر على حريق معمل للجبس بمجمع ورش القبلتين دون إصابات
سبق

سيطرت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، على حريق نشب في معمل للجبس في مجمع ورش القبلتين، دون إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه في تمام الساعة الثانية و٣٥ دقيقة من صباح اليوم الخميس، تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في معمل للجبس بمجمع ورش القبلتين شمال غرب المدينة المنورة.

وأضاف "الزهراني": على الفور باشرت فِرَق الإطفاء والإنقاذ، الموقعَ بالمعدات والأدوات اللازمة، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها ‏دون أي إصابات ولله الحمد؛ مؤكدًا أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:56 AM

"مدني المدينة" يسيطر على حريق معمل للجبس بمجمع ورش القبلتين دون إصابات

"الزهراني": يجري استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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سيطرت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، على حريق نشب في معمل للجبس في مجمع ورش القبلتين، دون إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه في تمام الساعة الثانية و٣٥ دقيقة من صباح اليوم الخميس، تلقى مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في معمل للجبس بمجمع ورش القبلتين شمال غرب المدينة المنورة.

وأضاف "الزهراني": على الفور باشرت فِرَق الإطفاء والإنقاذ، الموقعَ بالمعدات والأدوات اللازمة، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها ‏دون أي إصابات ولله الحمد؛ مؤكدًا أنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

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