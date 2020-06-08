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"الجوازات" تنفّذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية

تنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم وتأشيرة خروج وعودة ونقل خدمات

بلغت إحصاءات العمليات المنفّذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8 / 10 / 1441 هـ، حتى 14 / 10 / 1441هـ، واشتملت العمليات المنفّذة على عديد من الخدمات وتنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، وإصدار وتجديد جواز السفر السعودي.

ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتَي "أبشر" و"مقيم" وفي حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة "أبشر" لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء الزيارة.

الجوازات خدمة المواعيد الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تنفّذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية
سبق

بلغت إحصاءات العمليات المنفّذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8 / 10 / 1441 هـ، حتى 14 / 10 / 1441هـ، واشتملت العمليات المنفّذة على عديد من الخدمات وتنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، وإصدار وتجديد جواز السفر السعودي.

ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتَي "أبشر" و"مقيم" وفي حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة "أبشر" لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء الزيارة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:34 PM

"الجوازات" تنفّذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية

تنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم وتأشيرة خروج وعودة ونقل خدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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بلغت إحصاءات العمليات المنفّذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8 / 10 / 1441 هـ، حتى 14 / 10 / 1441هـ، واشتملت العمليات المنفّذة على عديد من الخدمات وتنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، وإصدار وتجديد جواز السفر السعودي.

ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتَي "أبشر" و"مقيم" وفي حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة "أبشر" لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء الزيارة.

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