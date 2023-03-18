وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-18 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:24 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية- العلا- العيص- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.