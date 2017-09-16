خلفاً لـ"آل الشيخ" .. "الفيصل" رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم

تم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد، وذلك في الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد اليوم الاثنين في جدة.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب الرئيس خلفاً لتركي آل الشيخ الذي أعلن استقالته من المنصب، قبل أن يتم تكليف الجزائري محمد روراوة برئاسة الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية 25.