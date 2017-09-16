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خلفاً  لـ"آل الشيخ" .. "الفيصل" رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم

تم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد، وذلك في الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد اليوم الاثنين في جدة.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب الرئيس خلفاً لتركي آل الشيخ الذي أعلن استقالته من المنصب، قبل أن يتم تكليف الجزائري محمد روراوة برئاسة الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية 25.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفاً  لـ"آل الشيخ" .. "الفيصل" رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم
سبق

تم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد، وذلك في الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد اليوم الاثنين في جدة.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب الرئيس خلفاً لتركي آل الشيخ الذي أعلن استقالته من المنصب، قبل أن يتم تكليف الجزائري محمد روراوة برئاسة الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية 25.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:40 PM

خلفاً  لـ"آل الشيخ" .. "الفيصل" رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد، وذلك في الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد اليوم الاثنين في جدة.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منصب الرئيس خلفاً لتركي آل الشيخ الذي أعلن استقالته من المنصب، قبل أن يتم تكليف الجزائري محمد روراوة برئاسة الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية 25.

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