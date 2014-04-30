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مصادر لـ"سبق": استقرار معدّل البطالة رغم أعداد الداخلين لسوق العمل

وفق إحصاءات في الربع الأخير من 2017

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن إحصائيات سوق العمل للربع الرابع من عام 2017م، والتي أكدت السير نحو الهدف بشكل متقن ومطمئن، حيث سجلت الإحصائيات استقراراً في معدّل البطالة مع الأخذ في الاعتبار بعدد الداخلين لسوق العمل وعدد الطلبة في المرحلة الثانوية والجامعية والذي يبلغ قرابة ثلاثة ملايين طالب، إذ استقر المعدل عند نسبة 12,8%..

وبينت الإحصائيات الارتفاع الملحوظ في عدد المشتغلين السعوديين بأكثر من مئة ألف مشتغل مقارنة بارتفاع المشتغلين السعوديين 11 ألف مشتغل في الربع الثالث من عام 2017، رغم انخفاض عدد المشتغلين في سوق العمل بشكل عام بأكثر من 170 ألفاً في الربع الرابع من عام 2017، مما يدل على نجاح برامج الإحلال في سوق العمل السعودي.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين في الربع الرابع، حيث بلغ 41,9% مقارنة بـ 40,7% للربع الثالث بزيادة بمقدار 1,2%، وهذا يدل على ارتفاع عدد فرص العمل وزيادة جذب الداخلين الجدد للسوق، فكلما هيأت ظروف أفضل للباحثين عن العمل كلما زادت رغبتهم في الانضمام للسوق.

وركزت البرامج التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة الأخيرة على برامج عمل المرأة وقطاع التجزئة، وكان لها الأثر في انخفاض معدل البطالة للنساء في الربع الرابع -بحسب الإحصائيات-، حيث بلغ 31% مقارنة بـ 32,7% في الربع الثالث.

وكشفت الإحصائيات عن انخفاض معدل السعوديين الباحثين عن عمل في حافز وجدارة بـ11,8% عن الربع الثالث لعام 2017، حيث بلغ إجمالي عددهم (1,086,561) فرداً في الربع الرابع.

وأكدت الإحصائيات أنه ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات، حيث بلغ 19,4% مقارنة بـ17,8% وارتفاع معدل المشاركة للسعوديين الذكور، حيث بلغ 63,4% مقارنة بـ 62,6% للربع الثالث من عام 2017م، ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية من مؤشرات التحول الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ"سبق": استقرار معدّل البطالة رغم أعداد الداخلين لسوق العمل
سبق

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن إحصائيات سوق العمل للربع الرابع من عام 2017م، والتي أكدت السير نحو الهدف بشكل متقن ومطمئن، حيث سجلت الإحصائيات استقراراً في معدّل البطالة مع الأخذ في الاعتبار بعدد الداخلين لسوق العمل وعدد الطلبة في المرحلة الثانوية والجامعية والذي يبلغ قرابة ثلاثة ملايين طالب، إذ استقر المعدل عند نسبة 12,8%..

وبينت الإحصائيات الارتفاع الملحوظ في عدد المشتغلين السعوديين بأكثر من مئة ألف مشتغل مقارنة بارتفاع المشتغلين السعوديين 11 ألف مشتغل في الربع الثالث من عام 2017، رغم انخفاض عدد المشتغلين في سوق العمل بشكل عام بأكثر من 170 ألفاً في الربع الرابع من عام 2017، مما يدل على نجاح برامج الإحلال في سوق العمل السعودي.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين في الربع الرابع، حيث بلغ 41,9% مقارنة بـ 40,7% للربع الثالث بزيادة بمقدار 1,2%، وهذا يدل على ارتفاع عدد فرص العمل وزيادة جذب الداخلين الجدد للسوق، فكلما هيأت ظروف أفضل للباحثين عن العمل كلما زادت رغبتهم في الانضمام للسوق.

وركزت البرامج التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة الأخيرة على برامج عمل المرأة وقطاع التجزئة، وكان لها الأثر في انخفاض معدل البطالة للنساء في الربع الرابع -بحسب الإحصائيات-، حيث بلغ 31% مقارنة بـ 32,7% في الربع الثالث.

وكشفت الإحصائيات عن انخفاض معدل السعوديين الباحثين عن عمل في حافز وجدارة بـ11,8% عن الربع الثالث لعام 2017، حيث بلغ إجمالي عددهم (1,086,561) فرداً في الربع الرابع.

وأكدت الإحصائيات أنه ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات، حيث بلغ 19,4% مقارنة بـ17,8% وارتفاع معدل المشاركة للسعوديين الذكور، حيث بلغ 63,4% مقارنة بـ 62,6% للربع الثالث من عام 2017م، ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية من مؤشرات التحول الوطني.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
07:27 PM

مصادر لـ"سبق": استقرار معدّل البطالة رغم أعداد الداخلين لسوق العمل

وفق إحصاءات في الربع الأخير من 2017

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ياسر العتيبي - الرياض
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كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن إحصائيات سوق العمل للربع الرابع من عام 2017م، والتي أكدت السير نحو الهدف بشكل متقن ومطمئن، حيث سجلت الإحصائيات استقراراً في معدّل البطالة مع الأخذ في الاعتبار بعدد الداخلين لسوق العمل وعدد الطلبة في المرحلة الثانوية والجامعية والذي يبلغ قرابة ثلاثة ملايين طالب، إذ استقر المعدل عند نسبة 12,8%..

وبينت الإحصائيات الارتفاع الملحوظ في عدد المشتغلين السعوديين بأكثر من مئة ألف مشتغل مقارنة بارتفاع المشتغلين السعوديين 11 ألف مشتغل في الربع الثالث من عام 2017، رغم انخفاض عدد المشتغلين في سوق العمل بشكل عام بأكثر من 170 ألفاً في الربع الرابع من عام 2017، مما يدل على نجاح برامج الإحلال في سوق العمل السعودي.

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين في الربع الرابع، حيث بلغ 41,9% مقارنة بـ 40,7% للربع الثالث بزيادة بمقدار 1,2%، وهذا يدل على ارتفاع عدد فرص العمل وزيادة جذب الداخلين الجدد للسوق، فكلما هيأت ظروف أفضل للباحثين عن العمل كلما زادت رغبتهم في الانضمام للسوق.

وركزت البرامج التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة الأخيرة على برامج عمل المرأة وقطاع التجزئة، وكان لها الأثر في انخفاض معدل البطالة للنساء في الربع الرابع -بحسب الإحصائيات-، حيث بلغ 31% مقارنة بـ 32,7% في الربع الثالث.

وكشفت الإحصائيات عن انخفاض معدل السعوديين الباحثين عن عمل في حافز وجدارة بـ11,8% عن الربع الثالث لعام 2017، حيث بلغ إجمالي عددهم (1,086,561) فرداً في الربع الرابع.

وأكدت الإحصائيات أنه ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات، حيث بلغ 19,4% مقارنة بـ17,8% وارتفاع معدل المشاركة للسعوديين الذكور، حيث بلغ 63,4% مقارنة بـ 62,6% للربع الثالث من عام 2017م، ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية من مؤشرات التحول الوطني.

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