النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرين الحربي توقّع كتابها "ضوضاء" في معرض القاهرة الدولي

وقعت الكاتبة السعودية الشابة أرين موسى الحربي كتابها "ضوضاء من المشاعر" والذي يحتوي على نصوص من النثر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ50، والذي يعد واحداً من أهم التظاهرات الثقافية في منطقة الشرق الاوسط كأول مشاركة خارجية لها.

وقالت "الحربي": كلي فخر واعتزاز وأنا أشارك في هذا المحفل الكبير في معرض الكتاب الدولي في القاهرة وأتشرف بكوني فتاة من المملكة العربية السعودية.

ولدى الكاتبة السعودية ثلاثة إصدارات؛ الأول "ومضة وجع" والثاني "من ليالي الحنية"، وقد شاركت بالتوقيع مرتين في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الرياض.

وكان الجناح السعودي في المعرض قد شهد إقبالاً كبيراً من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم" الذي يمثل رسالة حب وسلام من المملكة لزوار المعرض.

ويضم الجناح السعودي عدداً كبيراً من دور النشر الأهلية وجهات حكومية ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة بجانب احتوائه على عدد ضخم من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة فضلاً عن تنظيمه برنامج ثقافي ثري، ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة رائعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أرين الحربي توقّع كتابها "ضوضاء" في معرض القاهرة الدولي
سبق

وقعت الكاتبة السعودية الشابة أرين موسى الحربي كتابها "ضوضاء من المشاعر" والذي يحتوي على نصوص من النثر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ50، والذي يعد واحداً من أهم التظاهرات الثقافية في منطقة الشرق الاوسط كأول مشاركة خارجية لها.

وقالت "الحربي": كلي فخر واعتزاز وأنا أشارك في هذا المحفل الكبير في معرض الكتاب الدولي في القاهرة وأتشرف بكوني فتاة من المملكة العربية السعودية.

ولدى الكاتبة السعودية ثلاثة إصدارات؛ الأول "ومضة وجع" والثاني "من ليالي الحنية"، وقد شاركت بالتوقيع مرتين في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الرياض.

وكان الجناح السعودي في المعرض قد شهد إقبالاً كبيراً من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم" الذي يمثل رسالة حب وسلام من المملكة لزوار المعرض.

ويضم الجناح السعودي عدداً كبيراً من دور النشر الأهلية وجهات حكومية ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة بجانب احتوائه على عدد ضخم من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة فضلاً عن تنظيمه برنامج ثقافي ثري، ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة رائعة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:06 PM

أرين الحربي توقّع كتابها "ضوضاء" في معرض القاهرة الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,319

وقعت الكاتبة السعودية الشابة أرين موسى الحربي كتابها "ضوضاء من المشاعر" والذي يحتوي على نصوص من النثر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ50، والذي يعد واحداً من أهم التظاهرات الثقافية في منطقة الشرق الاوسط كأول مشاركة خارجية لها.

وقالت "الحربي": كلي فخر واعتزاز وأنا أشارك في هذا المحفل الكبير في معرض الكتاب الدولي في القاهرة وأتشرف بكوني فتاة من المملكة العربية السعودية.

ولدى الكاتبة السعودية ثلاثة إصدارات؛ الأول "ومضة وجع" والثاني "من ليالي الحنية"، وقد شاركت بالتوقيع مرتين في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الرياض.

وكان الجناح السعودي في المعرض قد شهد إقبالاً كبيراً من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن "معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة" للحصول على أكواب من "ماء زمزم" الذي يمثل رسالة حب وسلام من المملكة لزوار المعرض.

ويضم الجناح السعودي عدداً كبيراً من دور النشر الأهلية وجهات حكومية ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة بجانب احتوائه على عدد ضخم من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة فضلاً عن تنظيمه برنامج ثقافي ثري، ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة رائعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,986
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,656
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,667

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة