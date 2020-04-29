النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.


وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.


وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:24 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
447

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.


وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,328
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,737
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,760

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة