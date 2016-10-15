النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الطائف توسّع نطاق شبكة الإنارة.. وتدعم صيانة 40 موقعًا

من خلال برنامج ميداني مكثف تضمّن تنفيذ أكثر من 750 مهمة

نفّذت وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بأمانة الطائف، برنامجًا ميدانيًّا مُكثفًا لصيانة أعمدة الإنارة والإضاءة التجميلية بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالإضافة إلى دعم وتوسيع شبكة الإنارة بأعمدة جديدة بمختلف المقاسات.

وشمل البرامج، تنفيذ أكثر من 750 مهمة عمل، شَمِلت جهود الصيانة والفحص والتركيب.

وعملت وكالة المشاريع على تنفيذ برنامج مسح ميداني؛ لحصر أعمدة الإنارة التي تحتاج إلى صيانة فورية، بالإضافة إلى برنامج الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وتمثّلت أعمال الصيانة في فحص التمديدات الكهربائية، وموزع الكهرباء، والمصابيح، وأغطية أعمدة الإنارة، وتركيب وصيانة الفوانيس والإضاءات التجميلية؛ علاوة على تغيير أعمدة بالكامل لتعرضها للتلف جراء حوادث السيارات، وغطت أعمال الصيانة أبراج الإنارة بمنتزه الردف، وتركيب أعمدة إنارة إضافية بمنتزه الملك فيصل، وتوسعة شبكة الإنارة للمدينة من خلال تركيب أعمدة إضافية في عدد من المواقع؛ لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أنها دعمت إنارة الأنفاق والجسور والساحات والميادين ومداخل ومخارج المدينة وعددًا من المواقع السياحية، واستمرت جهود تعزيز الإضاءة التجميلية في أكثر من 40 موقعًا بأنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن خطة العمل تواكب الحاجة المستقبلية والنمو العمراني المضطرد للمحافظة في مختلف المحاور، وأبرزت جهود دعم شركاء الأمانة بمختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، توفير الإنارة لمساحات كبيرة لدعم أنشطة الجهات المختصة، وأيضًا التسهيل على الأهالي وراحتهم.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الطائف توسّع نطاق شبكة الإنارة.. وتدعم صيانة 40 موقعًا
سبق

نفّذت وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بأمانة الطائف، برنامجًا ميدانيًّا مُكثفًا لصيانة أعمدة الإنارة والإضاءة التجميلية بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالإضافة إلى دعم وتوسيع شبكة الإنارة بأعمدة جديدة بمختلف المقاسات.

وشمل البرامج، تنفيذ أكثر من 750 مهمة عمل، شَمِلت جهود الصيانة والفحص والتركيب.

وعملت وكالة المشاريع على تنفيذ برنامج مسح ميداني؛ لحصر أعمدة الإنارة التي تحتاج إلى صيانة فورية، بالإضافة إلى برنامج الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وتمثّلت أعمال الصيانة في فحص التمديدات الكهربائية، وموزع الكهرباء، والمصابيح، وأغطية أعمدة الإنارة، وتركيب وصيانة الفوانيس والإضاءات التجميلية؛ علاوة على تغيير أعمدة بالكامل لتعرضها للتلف جراء حوادث السيارات، وغطت أعمال الصيانة أبراج الإنارة بمنتزه الردف، وتركيب أعمدة إنارة إضافية بمنتزه الملك فيصل، وتوسعة شبكة الإنارة للمدينة من خلال تركيب أعمدة إضافية في عدد من المواقع؛ لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أنها دعمت إنارة الأنفاق والجسور والساحات والميادين ومداخل ومخارج المدينة وعددًا من المواقع السياحية، واستمرت جهود تعزيز الإضاءة التجميلية في أكثر من 40 موقعًا بأنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن خطة العمل تواكب الحاجة المستقبلية والنمو العمراني المضطرد للمحافظة في مختلف المحاور، وأبرزت جهود دعم شركاء الأمانة بمختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، توفير الإنارة لمساحات كبيرة لدعم أنشطة الجهات المختصة، وأيضًا التسهيل على الأهالي وراحتهم.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:49 PM

أمانة الطائف توسّع نطاق شبكة الإنارة.. وتدعم صيانة 40 موقعًا

من خلال برنامج ميداني مكثف تضمّن تنفيذ أكثر من 750 مهمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
141

نفّذت وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بأمانة الطائف، برنامجًا ميدانيًّا مُكثفًا لصيانة أعمدة الإنارة والإضاءة التجميلية بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالإضافة إلى دعم وتوسيع شبكة الإنارة بأعمدة جديدة بمختلف المقاسات.

وشمل البرامج، تنفيذ أكثر من 750 مهمة عمل، شَمِلت جهود الصيانة والفحص والتركيب.

وعملت وكالة المشاريع على تنفيذ برنامج مسح ميداني؛ لحصر أعمدة الإنارة التي تحتاج إلى صيانة فورية، بالإضافة إلى برنامج الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وتمثّلت أعمال الصيانة في فحص التمديدات الكهربائية، وموزع الكهرباء، والمصابيح، وأغطية أعمدة الإنارة، وتركيب وصيانة الفوانيس والإضاءات التجميلية؛ علاوة على تغيير أعمدة بالكامل لتعرضها للتلف جراء حوادث السيارات، وغطت أعمال الصيانة أبراج الإنارة بمنتزه الردف، وتركيب أعمدة إنارة إضافية بمنتزه الملك فيصل، وتوسعة شبكة الإنارة للمدينة من خلال تركيب أعمدة إضافية في عدد من المواقع؛ لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أنها دعمت إنارة الأنفاق والجسور والساحات والميادين ومداخل ومخارج المدينة وعددًا من المواقع السياحية، واستمرت جهود تعزيز الإضاءة التجميلية في أكثر من 40 موقعًا بأنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن خطة العمل تواكب الحاجة المستقبلية والنمو العمراني المضطرد للمحافظة في مختلف المحاور، وأبرزت جهود دعم شركاء الأمانة بمختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، توفير الإنارة لمساحات كبيرة لدعم أنشطة الجهات المختصة، وأيضًا التسهيل على الأهالي وراحتهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,149
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,820
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,645

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة