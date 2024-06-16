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هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6  % في مايو

زيادة ملحوظة عن التوقعات

ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.

وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.


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هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6  % في مايو
سبق

ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.

وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.


16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:10 PM

هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6  % في مايو

زيادة ملحوظة عن التوقعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.

وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.


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