تخريب "أردوغان" لتركيا يطال التعليم.. والمحصلة تبرير الإرهاب ونشر العنصرية وتزييف الحقائق

حول المناهج لأداة لبث سمومه وخلق توجهات عدائية لدى الطلاب

في آخر فصل من فصول مساوئ انفراده بالسلطة كحاكم مطلق لتركيا، طال تخريب الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر لأنظمة الدولة التركية العبث بنظام التعليم، وهو ما فاجأ الكثيرين ممن اعتقدوا أن سمو ارتباط التعليم بعملية تلقي المعرفة سيشكل رادعاً لأردوغان عن جريمة تسييسه، ولكن ذلك ما حدث تماماً في الآونة الأخيرة، بعد أن أقدم "أردوغان" على تحويل المناهج التعليمية إلى ساحة لتبرير إخفاقاته وفشل مشروعه داخل تركيا وخارجها، واتخاذها وسيلة للنيل من خصومه الدوليين، وخلق توجهات عدائية ضدهم في نفوس النشء التركي، واستغلالها في بث سموم عنصريته تجاه الآخر.

ويبدو أن أبعاد عبث "أردوغان" بالتعليم أضحت مصدر إزعاج كبير في أوساط الأتراك، وهو ما دفع الكاتب التركي عبدالله بوزكورت إلى فضحها في مقال نشره على موقع نورديكمونيتور السويدي منذ أيام، موثقاً إياه بالأدلة التي تكشف حجم تخريب "أردوغان" لنظام التعليم، ومن ذلك ما أشار إليه "بوزكورت" من امتلاء كتاب التاريخ الحديث للصف الثاني عشر الذي يدرس في المدارس العامة في تركيا، بالمراجع المعادية للولايات المتحدة والمناهضة للاتحاد الأوروبي، ما يعبر عن تحقيق "أردوغان" لما كان يعلنه في التجمعات والاجتماعات العامة.

وكشف "بوزكورت" أن طبعة عام 2018، التي ألفها أمير الله أمدار وسافاس كيليس وأنتجها مكتب الطباعة الحكومي، تبرر الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة الإرهابي في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص، وفي هذا السياق ذكر الكتاب أن "الولايات المتحدة، التي لديها رأي أكبر بالثقة بالنفس التي اكتسبتها في أعقاب الحرب الباردة، ولا تتقيد بدرجة أقل بالاتفاقيات الدولية، بدأت تنظر إلى نفسها على أنها واحدة فوق المساواة في العلاقات الدولية، ومن تلك النقطة إلى الأمام، تحديد البلدان التي سيتم معاقبتها وما هي الأنظمة التي سيتم تغييرها يعتمد على التعاريف والمراجع التي قدمتها الولايات المتحدة. هذه الممارسات من قبل الولايات المتحدة هي واحدة من الأسباب وراء هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي عليها في 11 سبتمبر"، وخطورة تبرير التطرف أنه يعد تحريضاً على الآخر، كما ينطوي في جوهره على التشجيع على الإرهاب واستخدامه في النيل من الخصوم، وغرس الروح العنصرية في نفوس الأجيال.

وأبرز "بوزكورت" أيضاً وصف الكتاب جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بأنهم مسيحيون، قائلاً: "إن رفض عضوية تركيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، وقبول الدول الضعيفة ديمقراطياً واقتصادياً، يثير أسئلة حول هوية الاتحاد الأوروبي"، ويعرض الكتاب صورة لقادة الاتحاد الأوروبي والبابا في 24 مارس 2017 أثناء اجتماعهم في روما للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما، التي أدت إلى تشكيل الاتحاد، ويتضمن التعليق المصور بياناً للمؤرخ البريطاني البولندي نورمان ديفيز، الذي قال: "أنا أتحدث عن التقليد المشترك للمسيحية، الذي جعل أوروبا كما هي"، وقد وصف "أردوغان" هذه الصورة المدرجة في الكتب المدرسية في التجمعات كدليل على أن الاتحاد الأوروبي هو "ناد مسيحي ومجموعة من الكفار".

ورغم انضمام تركيا لحلف الأطلسي "الناتو" قبل 70 سنة، ورغم أهميته بالنسبة لأمن تركيا، فقد زعم الكتاب بحسب "بوزكورت"، أن عضوية "الناتو" قتلت السياسة الخارجية متعددة الأطراف لتركيا، ودمرت صناعة الدفاع المحلية وجعلت تركيا معتمدة على المساعدات العسكرية الأمريكية، وقد استشهد الكتاب بحوادث وقعت في مركز الحرب المشتركة لحلف الناتو في النرويج وأعطاها تفسيرات خارج سياقها الفعلي.

ويتضح مدى استغلال "أردوغان" في تزييف الحقائق، في وصف الكتاب تحقيقات الفساد التي أجريت في ديسمبر 2013، والتي أدانته وأفراد أسرته وشركاءه في العمل والسياسيين في خطة الكسب غير المشروع بملايين الدولارات على أنها "انقلاب"، ما جعل من الكتاب تعبيراً عن مدى القلق الذي ينتاب الأتراك من كيفية تأثير الخطاب التحريضي والكراهية، الذي تبناه " أردوغان" ورفاقه على التعليم في تركيا.