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"جبال الدائر" تستضيف برنامجاً حقلياً لخبراء البن

عن الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجاره بالمملكة

نفذ مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان اليوم برنامجاً حقلياً تحت مسمى "الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجار البن في المملكة العربية السعودية" بالمركز الحضاري بمحافظة الدائر، وذلك برعاية محافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبده وبحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان ومزارعي المناطق الجبلية المهتمة بزراعة أشجار البن.

وتضمنت فقرات البرنامج استعراض خبراء مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان، كل من: الدكتور الحبيب خميرة والدكتور الطيب التونكتي بالإضافة للمختصين بوحدة أبحاث البن بمركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان، حيث قدموا للحضور شرحاً موسعاً عن زراعة أشجار البن في العالم والمملكة، وكيفية تطور زراعة البن في المملكة.

وبعد ذلك انتقل كافة الحضور للتطبيق العملي الميداني لإطلاعهم على الطرق الصحيحة والسليمة لزراعة النبتة وكيفية التعامل معها حتى الإثمار مقدمين للجميع الحلول الجذرية والمعلومات المتكاملة للتغلب على كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم، وكذلك الإجابة على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من قبل المزارعين.

وشارك محافظ محافظة الدائر بزراعة شتلة من أشجار البن دعماً وتشجيعاً منه لكافة المزارعين بالمناطق الجبلية بأهمية زراعة هذه الشجرة المباركة.

وفي نهاية البرنامج قدم مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي دروعاً تذكارية لمحافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبده ورئيس بلدية محافظة الدائر المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية مساوى بن أشيب الصميلي، لقاء ما يقدمونه من جهودهم وخدماتهم الجليلة والدعم اللامحدود لمزارعي البن بالمناطق الجبلية بمنطقة جازان.

كما قدم مدير وحدة أبحاث البن بالمركز المهندس أحمد الزيلعي عدداً كبيراً من الهدايا وشتلات البن للمزارعين المشاركين بالبرنامج تحفيزاً وتشجيعاً لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جبال الدائر" تستضيف برنامجاً حقلياً لخبراء البن
سبق

نفذ مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان اليوم برنامجاً حقلياً تحت مسمى "الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجار البن في المملكة العربية السعودية" بالمركز الحضاري بمحافظة الدائر، وذلك برعاية محافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبده وبحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان ومزارعي المناطق الجبلية المهتمة بزراعة أشجار البن.

وتضمنت فقرات البرنامج استعراض خبراء مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان، كل من: الدكتور الحبيب خميرة والدكتور الطيب التونكتي بالإضافة للمختصين بوحدة أبحاث البن بمركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان، حيث قدموا للحضور شرحاً موسعاً عن زراعة أشجار البن في العالم والمملكة، وكيفية تطور زراعة البن في المملكة.

وبعد ذلك انتقل كافة الحضور للتطبيق العملي الميداني لإطلاعهم على الطرق الصحيحة والسليمة لزراعة النبتة وكيفية التعامل معها حتى الإثمار مقدمين للجميع الحلول الجذرية والمعلومات المتكاملة للتغلب على كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم، وكذلك الإجابة على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من قبل المزارعين.

وشارك محافظ محافظة الدائر بزراعة شتلة من أشجار البن دعماً وتشجيعاً منه لكافة المزارعين بالمناطق الجبلية بأهمية زراعة هذه الشجرة المباركة.

وفي نهاية البرنامج قدم مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي دروعاً تذكارية لمحافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبده ورئيس بلدية محافظة الدائر المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية مساوى بن أشيب الصميلي، لقاء ما يقدمونه من جهودهم وخدماتهم الجليلة والدعم اللامحدود لمزارعي البن بالمناطق الجبلية بمنطقة جازان.

كما قدم مدير وحدة أبحاث البن بالمركز المهندس أحمد الزيلعي عدداً كبيراً من الهدايا وشتلات البن للمزارعين المشاركين بالبرنامج تحفيزاً وتشجيعاً لهم.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
11:41 PM

"جبال الدائر" تستضيف برنامجاً حقلياً لخبراء البن

عن الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجاره بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذ مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان اليوم برنامجاً حقلياً تحت مسمى "الممارسات الزراعية الجيدة للعناية بأشجار البن في المملكة العربية السعودية" بالمركز الحضاري بمحافظة الدائر، وذلك برعاية محافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبده وبحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان ومزارعي المناطق الجبلية المهتمة بزراعة أشجار البن.

وتضمنت فقرات البرنامج استعراض خبراء مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان، كل من: الدكتور الحبيب خميرة والدكتور الطيب التونكتي بالإضافة للمختصين بوحدة أبحاث البن بمركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان، حيث قدموا للحضور شرحاً موسعاً عن زراعة أشجار البن في العالم والمملكة، وكيفية تطور زراعة البن في المملكة.

وبعد ذلك انتقل كافة الحضور للتطبيق العملي الميداني لإطلاعهم على الطرق الصحيحة والسليمة لزراعة النبتة وكيفية التعامل معها حتى الإثمار مقدمين للجميع الحلول الجذرية والمعلومات المتكاملة للتغلب على كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم، وكذلك الإجابة على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من قبل المزارعين.

وشارك محافظ محافظة الدائر بزراعة شتلة من أشجار البن دعماً وتشجيعاً منه لكافة المزارعين بالمناطق الجبلية بأهمية زراعة هذه الشجرة المباركة.

وفي نهاية البرنامج قدم مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي دروعاً تذكارية لمحافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبده ورئيس بلدية محافظة الدائر المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية مساوى بن أشيب الصميلي، لقاء ما يقدمونه من جهودهم وخدماتهم الجليلة والدعم اللامحدود لمزارعي البن بالمناطق الجبلية بمنطقة جازان.

كما قدم مدير وحدة أبحاث البن بالمركز المهندس أحمد الزيلعي عدداً كبيراً من الهدايا وشتلات البن للمزارعين المشاركين بالبرنامج تحفيزاً وتشجيعاً لهم.

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