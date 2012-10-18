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غدًا.. الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب "العربية للتعهدات الفنية"

أنهت الشركة كل الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح الاكتتاب

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، أن غدًا الثلاثاء 19/ 10/ 2021م الساعة 12 ظهرًا، هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب الشركة.

وأشارت شركة "جي آي بي كابيتال" إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، هي مائة ألف (100.000) سهم عادي؛ فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها، مليونان وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون (2.499.999) سهمًا، وكانت عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، قد بدأت يوم 10/ 10/ 2021م؛ وذلك تمهيدًا لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين (90) و(100) ريال للسهم الواحد.

وأكد "جي آي بي كابيتال" أن الإقبال الذي شهده الاكتتاب من الفئات المشاركة حتى تاريخه كبير جدًّا؛ على أن يتم الإعلان عن التغطية وتفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وأضافت "جي آي بي كابيتال" أنها أتمت كل الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح اكتتاب شريحة الأفراد الذي سينطلق في 26/ 10/ 2021م لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت أنه تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض)، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب عبر القنوات التي سيتم توفيرها منهم.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب "العربية للتعهدات الفنية"
سبق

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، أن غدًا الثلاثاء 19/ 10/ 2021م الساعة 12 ظهرًا، هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب الشركة.

وأشارت شركة "جي آي بي كابيتال" إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، هي مائة ألف (100.000) سهم عادي؛ فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها، مليونان وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون (2.499.999) سهمًا، وكانت عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، قد بدأت يوم 10/ 10/ 2021م؛ وذلك تمهيدًا لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين (90) و(100) ريال للسهم الواحد.

وأكد "جي آي بي كابيتال" أن الإقبال الذي شهده الاكتتاب من الفئات المشاركة حتى تاريخه كبير جدًّا؛ على أن يتم الإعلان عن التغطية وتفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وأضافت "جي آي بي كابيتال" أنها أتمت كل الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح اكتتاب شريحة الأفراد الذي سينطلق في 26/ 10/ 2021م لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت أنه تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض)، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب عبر القنوات التي سيتم توفيرها منهم.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:07 AM

غدًا.. الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب "العربية للتعهدات الفنية"

أنهت الشركة كل الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح الاكتتاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، أن غدًا الثلاثاء 19/ 10/ 2021م الساعة 12 ظهرًا، هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب الشركة.

وأشارت شركة "جي آي بي كابيتال" إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين، هي مائة ألف (100.000) سهم عادي؛ فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها، مليونان وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون (2.499.999) سهمًا، وكانت عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، قد بدأت يوم 10/ 10/ 2021م؛ وذلك تمهيدًا لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين (90) و(100) ريال للسهم الواحد.

وأكد "جي آي بي كابيتال" أن الإقبال الذي شهده الاكتتاب من الفئات المشاركة حتى تاريخه كبير جدًّا؛ على أن يتم الإعلان عن التغطية وتفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وأضافت "جي آي بي كابيتال" أنها أتمت كل الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح اكتتاب شريحة الأفراد الذي سينطلق في 26/ 10/ 2021م لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت أنه تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض)، على ضمان توفير طلبات الاكتتاب عبر القنوات التي سيتم توفيرها منهم.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

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