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ضبط متسول في الحرم بحوزته 31 ألف ريال.. خطاب شكر لمن أوقع به

معظم من يمارسون هذا العمل من مجهولي الهوية ومخالفي الإقامة والعمل

عبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ إثر تمكنه من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.
ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وقال العميد الدكتور "بدر" في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب "الشهراني": أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم.

المسجد الحرام متسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط متسول في الحرم بحوزته 31 ألف ريال.. خطاب شكر لمن أوقع به
سبق

عبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ إثر تمكنه من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.
ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وقال العميد الدكتور "بدر" في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب "الشهراني": أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
03:14 PM

ضبط متسول في الحرم بحوزته 31 ألف ريال.. خطاب شكر لمن أوقع به

معظم من يمارسون هذا العمل من مجهولي الهوية ومخالفي الإقامة والعمل

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
2
2,966

عبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ إثر تمكنه من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.
ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وقال العميد الدكتور "بدر" في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب "الشهراني": أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم.

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