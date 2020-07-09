لرفع وتيرة الاستعداد.. مدرب النصر يفرض التدريبات على فترتين

كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته الميدانية، استعداداً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أغسطس المقبل.

وبدأ المران النصراوي، تحت إشراف المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا، بتدريبات لياقية، ومن ثم بتمارين تكتيكية، قبل أن يختم الحصة بتدريبات على الكرات العرضية.

من جهة ثانية، يتدرب النصر، اليوم الخميس، على فترتين صباحية ومسائية، لرفع وتيرة الاستعداد.