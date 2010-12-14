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"المشيطي" يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية الدولة 2022

قال: إنها تُمكّن النمو المتسارع والكبير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية الخير للدولة للعام المالي (1443/ 1444هـ).

ونوّه "المشيطي" بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت المنجزات الكبيرة والقفزات النوعية التي تحققت للوزارة خلال العام الماضي 2021م، مؤكداً أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، ستمكّن من مواصلة هذه المنجزات والنمو المتسارع والكبير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، لاسيما وأن هذه القطاعات تأتي في طليعة القطاعات الحيوية والمهمة، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية، وفتح آفاق وفرص أكثر أمام القطاع الخاص.

وأكد "المشيطي" أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإرساء التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد المائية؛ أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفقد والهدر، وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، رغم الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 التي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أن اقتصاد المملكة برهن على مرونته وقدرته على التعاطي مع المتغيرات والاستجابة السريعة للظروف دون التنازل عن أولويات التنمية التي أكدتها ميزانية 2022م.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المشيطي" يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية الدولة 2022
سبق

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية الخير للدولة للعام المالي (1443/ 1444هـ).

ونوّه "المشيطي" بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت المنجزات الكبيرة والقفزات النوعية التي تحققت للوزارة خلال العام الماضي 2021م، مؤكداً أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، ستمكّن من مواصلة هذه المنجزات والنمو المتسارع والكبير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، لاسيما وأن هذه القطاعات تأتي في طليعة القطاعات الحيوية والمهمة، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية، وفتح آفاق وفرص أكثر أمام القطاع الخاص.

وأكد "المشيطي" أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإرساء التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد المائية؛ أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفقد والهدر، وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، رغم الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 التي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أن اقتصاد المملكة برهن على مرونته وقدرته على التعاطي مع المتغيرات والاستجابة السريعة للظروف دون التنازل عن أولويات التنمية التي أكدتها ميزانية 2022م.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
02:49 PM

"المشيطي" يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية الدولة 2022

قال: إنها تُمكّن النمو المتسارع والكبير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة إقرار ميزانية الخير للدولة للعام المالي (1443/ 1444هـ).

ونوّه "المشيطي" بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت المنجزات الكبيرة والقفزات النوعية التي تحققت للوزارة خلال العام الماضي 2021م، مؤكداً أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، ستمكّن من مواصلة هذه المنجزات والنمو المتسارع والكبير في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، لاسيما وأن هذه القطاعات تأتي في طليعة القطاعات الحيوية والمهمة، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية، وفتح آفاق وفرص أكثر أمام القطاع الخاص.

وأكد "المشيطي" أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإرساء التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد المائية؛ أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفقد والهدر، وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، رغم الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 التي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أن اقتصاد المملكة برهن على مرونته وقدرته على التعاطي مع المتغيرات والاستجابة السريعة للظروف دون التنازل عن أولويات التنمية التي أكدتها ميزانية 2022م.

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