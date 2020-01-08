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بالأسماء.. 10 سعوديين وكويتيان يتنافسون على "سيف الملك" بمهرجان الإبل

انطلقت اليوم من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد.. وتختتم الخميس المقبل

تتواصل غدًا منافسات فئة "الصفر" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، من خلال إقامة مسابقة فئة (جمل 50 سيف الملك)، وذلك بمشاركة 12 منقية.

وفي التفاصيل، يتوقع أن تأتي المنافسة قوية عطفًا على المنقيات المشاركة؛ إذ ينافس كويتيان عشرة مُلاك سعوديين على جائزة سيف الملك.

وكانت منافسات الصفر قد انطلقت اليوم من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد، وتختتم بعد غد بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.

وفيما يأتي أسماء الملاك المشاركين في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:


1- عبدالله فهد عبدالله الشريع

2- همل عايض همل العتيبي

3- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري

4- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

5- مسعد سعود مفلح الشيباني

6- فائز حمدان فهيد السبيعي

7- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري

8- سلطان محمد علي السبيعي

9- صاطي منور عويتق المطيري

10- سامي عبدالله هديب العتيبي

11- الكويتي مشرف فهد عايض الرشيدي

12- ناصر علي عبيد العجمي

الصي الصياهد فئة الصفر فئة جمل 50 سيف الملك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. 10 سعوديين وكويتيان يتنافسون على "سيف الملك" بمهرجان الإبل
سبق

تتواصل غدًا منافسات فئة "الصفر" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، من خلال إقامة مسابقة فئة (جمل 50 سيف الملك)، وذلك بمشاركة 12 منقية.

وفي التفاصيل، يتوقع أن تأتي المنافسة قوية عطفًا على المنقيات المشاركة؛ إذ ينافس كويتيان عشرة مُلاك سعوديين على جائزة سيف الملك.

وكانت منافسات الصفر قد انطلقت اليوم من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد، وتختتم بعد غد بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.

وفيما يأتي أسماء الملاك المشاركين في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:


1- عبدالله فهد عبدالله الشريع

2- همل عايض همل العتيبي

3- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري

4- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

5- مسعد سعود مفلح الشيباني

6- فائز حمدان فهيد السبيعي

7- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري

8- سلطان محمد علي السبيعي

9- صاطي منور عويتق المطيري

10- سامي عبدالله هديب العتيبي

11- الكويتي مشرف فهد عايض الرشيدي

12- ناصر علي عبيد العجمي

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:24 AM

بالأسماء.. 10 سعوديين وكويتيان يتنافسون على "سيف الملك" بمهرجان الإبل

انطلقت اليوم من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد.. وتختتم الخميس المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتواصل غدًا منافسات فئة "الصفر" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، من خلال إقامة مسابقة فئة (جمل 50 سيف الملك)، وذلك بمشاركة 12 منقية.

وفي التفاصيل، يتوقع أن تأتي المنافسة قوية عطفًا على المنقيات المشاركة؛ إذ ينافس كويتيان عشرة مُلاك سعوديين على جائزة سيف الملك.

وكانت منافسات الصفر قد انطلقت اليوم من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد، وتختتم بعد غد بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.

وفيما يأتي أسماء الملاك المشاركين في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:


1- عبدالله فهد عبدالله الشريع

2- همل عايض همل العتيبي

3- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري

4- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

5- مسعد سعود مفلح الشيباني

6- فائز حمدان فهيد السبيعي

7- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري

8- سلطان محمد علي السبيعي

9- صاطي منور عويتق المطيري

10- سامي عبدالله هديب العتيبي

11- الكويتي مشرف فهد عايض الرشيدي

12- ناصر علي عبيد العجمي

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