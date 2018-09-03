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"العنزي" يزور المدارس ويجتمع بمديري التعليم بمحافظة يدمة

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد

زار محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، عددًا من مدارس المحافظة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

اطلع "العنزي" على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات بالمحافظة .

واجتمع في مكتبه بالمحافظة بمدير مكتب التعليم بيدمة، سعيد غراب آل فطيح، ومدير المعهد العلمي بيدمة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هادي محسن آل فطيح، ومدير الكلية التقنية بيدمة، حمد أحمد الصقور، الذين قدموا للمحافظ؛ نبذة عن الاستعدادات التي قاموا بها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أنهم يقومون بتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وتهيئة كل السبل المحققة البيئية المدرسية الجيدة، وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد، وتقديم البرامج التعليمية المميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية .

وفي نهاية اللقاء تسلم المحافظ؛ تقارير عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

كما طلب "العنزي" منهم المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

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"العنزي" يزور المدارس ويجتمع بمديري التعليم بمحافظة يدمة
سبق

زار محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، عددًا من مدارس المحافظة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

اطلع "العنزي" على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات بالمحافظة .

واجتمع في مكتبه بالمحافظة بمدير مكتب التعليم بيدمة، سعيد غراب آل فطيح، ومدير المعهد العلمي بيدمة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هادي محسن آل فطيح، ومدير الكلية التقنية بيدمة، حمد أحمد الصقور، الذين قدموا للمحافظ؛ نبذة عن الاستعدادات التي قاموا بها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أنهم يقومون بتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وتهيئة كل السبل المحققة البيئية المدرسية الجيدة، وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد، وتقديم البرامج التعليمية المميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية .

وفي نهاية اللقاء تسلم المحافظ؛ تقارير عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

كما طلب "العنزي" منهم المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
05:09 PM

"العنزي" يزور المدارس ويجتمع بمديري التعليم بمحافظة يدمة

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
367

زار محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، عددًا من مدارس المحافظة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

اطلع "العنزي" على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات بالمحافظة .

واجتمع في مكتبه بالمحافظة بمدير مكتب التعليم بيدمة، سعيد غراب آل فطيح، ومدير المعهد العلمي بيدمة، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هادي محسن آل فطيح، ومدير الكلية التقنية بيدمة، حمد أحمد الصقور، الذين قدموا للمحافظ؛ نبذة عن الاستعدادات التي قاموا بها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أنهم يقومون بتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وتهيئة كل السبل المحققة البيئية المدرسية الجيدة، وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد، وتقديم البرامج التعليمية المميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية .

وفي نهاية اللقاء تسلم المحافظ؛ تقارير عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

كما طلب "العنزي" منهم المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير المنطقة، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

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