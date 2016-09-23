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"الشلعان": اليوم الوطني تاريخ عريق عنوانه الإيمان بالله والثبات على الحق

هنّأ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى التوحيد

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال الشلعان: إن الاحتفاء بهذا اليوم الذي أكمل فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد وتأسيس هذا الوطن الغالي؛ هو في حقيقة الأمر استذكار لتاريخ عريق عنوانه الإيمان بالله، والثبات على الحق، واستشعار لحاضر مشرق تتوالى فيه الإنجازات والنجاحات بحمد الله.

وأوضح أن العهد الميمون الذي نعيشه يمثل حقبة استثنائية من الإنجازات، وصفحة مشرقة في جبين تاريخ الأمم؛ إذ إن البلاد بتوجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- وبإشراف مباشر من عراب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولي العهد -حفظه الله- شهدت نقلة نوعية في فترة وجيزة على الأصعدة كافة، أسهمت بتوفيق الله في إعلاء مكانة الوطن ودفع فاعلية الأداء الحكومي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات، وتمتين الاقتصاد السعودي وتعظيمه.

وفي الختام سأل الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة.

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"الشلعان": اليوم الوطني تاريخ عريق عنوانه الإيمان بالله والثبات على الحق
سبق

رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال الشلعان: إن الاحتفاء بهذا اليوم الذي أكمل فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد وتأسيس هذا الوطن الغالي؛ هو في حقيقة الأمر استذكار لتاريخ عريق عنوانه الإيمان بالله، والثبات على الحق، واستشعار لحاضر مشرق تتوالى فيه الإنجازات والنجاحات بحمد الله.

وأوضح أن العهد الميمون الذي نعيشه يمثل حقبة استثنائية من الإنجازات، وصفحة مشرقة في جبين تاريخ الأمم؛ إذ إن البلاد بتوجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- وبإشراف مباشر من عراب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولي العهد -حفظه الله- شهدت نقلة نوعية في فترة وجيزة على الأصعدة كافة، أسهمت بتوفيق الله في إعلاء مكانة الوطن ودفع فاعلية الأداء الحكومي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات، وتمتين الاقتصاد السعودي وتعظيمه.

وفي الختام سأل الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:00 PM

"الشلعان": اليوم الوطني تاريخ عريق عنوانه الإيمان بالله والثبات على الحق

هنّأ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بذكرى التوحيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال الشلعان: إن الاحتفاء بهذا اليوم الذي أكمل فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد وتأسيس هذا الوطن الغالي؛ هو في حقيقة الأمر استذكار لتاريخ عريق عنوانه الإيمان بالله، والثبات على الحق، واستشعار لحاضر مشرق تتوالى فيه الإنجازات والنجاحات بحمد الله.

وأوضح أن العهد الميمون الذي نعيشه يمثل حقبة استثنائية من الإنجازات، وصفحة مشرقة في جبين تاريخ الأمم؛ إذ إن البلاد بتوجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- وبإشراف مباشر من عراب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولي العهد -حفظه الله- شهدت نقلة نوعية في فترة وجيزة على الأصعدة كافة، أسهمت بتوفيق الله في إعلاء مكانة الوطن ودفع فاعلية الأداء الحكومي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات، وتمتين الاقتصاد السعودي وتعظيمه.

وفي الختام سأل الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الرشيدة.

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