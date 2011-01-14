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فرنسا تسجل 305322 إصابة جديدة بكوفيد 19 .. و184615 حالة بإيطاليا

سجلت فرنسا 305322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و225 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات وكالة الصحة الفرنسية الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد تجاوزت الـ 12 مليون إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 126,530 منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

كما سجلت إيطاليا 184615 إصابة جديدة بكوفيد-19، و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 8.15 ملايين إصابة، والوفيات 140188.

كورونا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تسجل 305322 إصابة جديدة بكوفيد 19 .. و184615 حالة بإيطاليا
سبق

سجلت فرنسا 305322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و225 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات وكالة الصحة الفرنسية الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد تجاوزت الـ 12 مليون إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 126,530 منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

كما سجلت إيطاليا 184615 إصابة جديدة بكوفيد-19، و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 8.15 ملايين إصابة، والوفيات 140188.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:20 AM

فرنسا تسجل 305322 إصابة جديدة بكوفيد 19 .. و184615 حالة بإيطاليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فرنسا 305322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و225 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات وكالة الصحة الفرنسية الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد تجاوزت الـ 12 مليون إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 126,530 منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

كما سجلت إيطاليا 184615 إصابة جديدة بكوفيد-19، و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 8.15 ملايين إصابة، والوفيات 140188.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,523
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,445
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,675

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