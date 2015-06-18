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سحب رقائق بطاطس "لايز" من ولايات أميركية

بسبب أحد المكونات

أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.

ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

وشمل التوزيع كلاً من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".

ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.

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سحب رقائق بطاطس "لايز" من ولايات أميركية
سبق

أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.

ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

وشمل التوزيع كلاً من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".

ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
04:44 PM

سحب رقائق بطاطس "لايز" من ولايات أميركية

بسبب أحد المكونات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.

ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.

وشمل التوزيع كلاً من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".

ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.

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