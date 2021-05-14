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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

قطر: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بكورونا .. تسجيل 1733 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 24902.
وقالت الصحة القطرية إن عدد المفحوصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4811، ليصل إجمالي المفحوصين 143938، فيما لم تسجل حالات وفيات ليبقى إجمالي عدد الوفيات 14 حالة.
وبلغ عدد المتعافين الجدد 213، والإجمالي 3356.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بكورونا .. تسجيل 1733 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 24902.
وقالت الصحة القطرية إن عدد المفحوصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4811، ليصل إجمالي المفحوصين 143938، فيما لم تسجل حالات وفيات ليبقى إجمالي عدد الوفيات 14 حالة.
وبلغ عدد المتعافين الجدد 213، والإجمالي 3356.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:44 PM

قطر: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بكورونا .. تسجيل 1733 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 24902.
وقالت الصحة القطرية إن عدد المفحوصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4811، ليصل إجمالي المفحوصين 143938، فيما لم تسجل حالات وفيات ليبقى إجمالي عدد الوفيات 14 حالة.
وبلغ عدد المتعافين الجدد 213، والإجمالي 3356.

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