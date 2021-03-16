"أمانة مكة" تبدأ إخلاء الحدائق من المتنزهين كإجراء احترازي لسلامة مرتاديها

تنفيذاً لقرار الجهات المعنية ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، بشكل فعلي في إخلاء وإجلاء الحدائق العامة بمكة المكرمة من المتنزهين، وذلك كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها.

وتفصيلاً، جاء ذلك ‏تنفيذاً لقرار الجهات المعنية، في ظل التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.