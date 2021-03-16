"أمانة مكة" تبدأ إخلاء الحدائق من المتنزهين كإجراء احترازي لسلامة مرتاديها
تنفيذاً لقرار الجهات المعنية ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا
بدأت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، بشكل فعلي في إخلاء وإجلاء الحدائق العامة بمكة المكرمة من المتنزهين، وذلك كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها.
وتفصيلاً، جاء ذلك تنفيذاً لقرار الجهات المعنية، في ظل التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
إخلاء الحدائق
فيروس كورونا الجديد
"أمانة مكة" تبدأ إخلاء الحدائق من المتنزهين كإجراء احترازي لسلامة مرتاديها
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-03-15
بدأت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، بشكل فعلي في إخلاء وإجلاء الحدائق العامة بمكة المكرمة من المتنزهين، وذلك كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها.
وتفصيلاً، جاء ذلك تنفيذاً لقرار الجهات المعنية، في ظل التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:34 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:31 AM
"أمانة مكة" تبدأ إخلاء الحدائق من المتنزهين كإجراء احترازي لسلامة مرتاديها
تنفيذاً لقرار الجهات المعنية ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا
بدأت أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم الأحد، بشكل فعلي في إخلاء وإجلاء الحدائق العامة بمكة المكرمة من المتنزهين، وذلك كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها.
وتفصيلاً، جاء ذلك تنفيذاً لقرار الجهات المعنية، في ظل التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.