النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ميرك" الأمريكية تتقدم بطلب لترخيص عقار فمي مضاد لـ"كورونا"

أشارت إلى أنه يخفض الإصابات الحرجة بالمرض بنسبة 50%

أعلنت شركة ميرك الأمريكية العملاقة للأدوية، اليوم (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للأدوية والوكالات التنظيمية في العالم؛ للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ لعقارها "مولنويرافير" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت "ميرك" أن العقار هو الأول المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم، يستطيع أن يخفض نسبة الإصابات الحرجة بالمرض، التي تستدعي دخول المستشفى، إلى50 في المئة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت إلى أنها تعمل مع الوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات للاستخدام في حالات الطوارئ أو تصريح التسويق في الأشهر المقبلة.

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي ورئيس "ميرك" روبرت ديفيس، في بيان أن التأثير غير العادي لهذا الوباء يتطلب أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"ميرك" الأمريكية تتقدم بطلب لترخيص عقار فمي مضاد لـ"كورونا"
سبق

أعلنت شركة ميرك الأمريكية العملاقة للأدوية، اليوم (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للأدوية والوكالات التنظيمية في العالم؛ للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ لعقارها "مولنويرافير" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت "ميرك" أن العقار هو الأول المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم، يستطيع أن يخفض نسبة الإصابات الحرجة بالمرض، التي تستدعي دخول المستشفى، إلى50 في المئة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت إلى أنها تعمل مع الوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات للاستخدام في حالات الطوارئ أو تصريح التسويق في الأشهر المقبلة.

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي ورئيس "ميرك" روبرت ديفيس، في بيان أن التأثير غير العادي لهذا الوباء يتطلب أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:45 PM

"ميرك" الأمريكية تتقدم بطلب لترخيص عقار فمي مضاد لـ"كورونا"

أشارت إلى أنه يخفض الإصابات الحرجة بالمرض بنسبة 50%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
455

أعلنت شركة ميرك الأمريكية العملاقة للأدوية، اليوم (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للأدوية والوكالات التنظيمية في العالم؛ للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ لعقارها "مولنويرافير" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت "ميرك" أن العقار هو الأول المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم، يستطيع أن يخفض نسبة الإصابات الحرجة بالمرض، التي تستدعي دخول المستشفى، إلى50 في المئة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت إلى أنها تعمل مع الوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات للاستخدام في حالات الطوارئ أو تصريح التسويق في الأشهر المقبلة.

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي ورئيس "ميرك" روبرت ديفيس، في بيان أن التأثير غير العادي لهذا الوباء يتطلب أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,417
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة