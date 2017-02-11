النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية: دعم القيادة  غير المحدود أسهم في تطور القطاع الصحي

خلال لقائه رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، الثلاثاء، رئيس مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بن عبدالجليل بترجي، وقيادات المجموعة.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بما شهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في ظل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.

ولفت إلى دور القطاع الخاص في زيادة السعة السريرية في المنطقة الشرقية، وأهمية التنافس في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا الحرص على مستوى الجودة وفق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المنظمة لقطاع الخدمات الصحية.

كما أكد ضرورة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتمكينها من تطوير قدراتها للمنافسة على مختلف المستويات، متمنيًا للمجموعة ومنسوبيها التوفيق في عملها.

من جهته، عبر رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بترجي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه، منذ لحظة تفضله بوضع حجر الأساس لمبنى المستشفى في المنطقة الشرقية.

وقال إن المجموعة تسعد بالعمل في الشرقية، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الخدمات الصحية فيها.

أمير الشرقية رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الشرقية: دعم القيادة  غير المحدود أسهم في تطور القطاع الصحي
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، الثلاثاء، رئيس مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بن عبدالجليل بترجي، وقيادات المجموعة.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بما شهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في ظل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.

ولفت إلى دور القطاع الخاص في زيادة السعة السريرية في المنطقة الشرقية، وأهمية التنافس في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا الحرص على مستوى الجودة وفق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المنظمة لقطاع الخدمات الصحية.

كما أكد ضرورة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتمكينها من تطوير قدراتها للمنافسة على مختلف المستويات، متمنيًا للمجموعة ومنسوبيها التوفيق في عملها.

من جهته، عبر رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بترجي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه، منذ لحظة تفضله بوضع حجر الأساس لمبنى المستشفى في المنطقة الشرقية.

وقال إن المجموعة تسعد بالعمل في الشرقية، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الخدمات الصحية فيها.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
05:15 PM

أمير الشرقية: دعم القيادة  غير المحدود أسهم في تطور القطاع الصحي

خلال لقائه رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
108

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، الثلاثاء، رئيس مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بن عبدالجليل بترجي، وقيادات المجموعة.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بما شهده قطاع الخدمات الصحية من تطور في ظل الدعم غير المحدود من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله-.

ولفت إلى دور القطاع الخاص في زيادة السعة السريرية في المنطقة الشرقية، وأهمية التنافس في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا الحرص على مستوى الجودة وفق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المنظمة لقطاع الخدمات الصحية.

كما أكد ضرورة استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، وتمكينها من تطوير قدراتها للمنافسة على مختلف المستويات، متمنيًا للمجموعة ومنسوبيها التوفيق في عملها.

من جهته، عبر رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، صبحي بترجي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه، منذ لحظة تفضله بوضع حجر الأساس لمبنى المستشفى في المنطقة الشرقية.

وقال إن المجموعة تسعد بالعمل في الشرقية، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الخدمات الصحية فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,155
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,630

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة