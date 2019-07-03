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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8853.47 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 19.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8853.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخليجية العامة، التأمين العربية، أسمنت تبوك، تكوين، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ينساب، العالمية، الجوف، بوبا العربية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.89% و9.91%.

فيما كانت أسهم شركات: إعمار، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 67.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3881.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 467 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8853.47 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 19.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8853.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخليجية العامة، التأمين العربية، أسمنت تبوك، تكوين، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ينساب، العالمية، الجوف، بوبا العربية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.89% و9.91%.

فيما كانت أسهم شركات: إعمار، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 67.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3881.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 467 صفقة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:59 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8853.47 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 19.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8853.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخليجية العامة، التأمين العربية، أسمنت تبوك، تكوين، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ينساب، العالمية، الجوف، بوبا العربية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.89% و9.91%.

فيما كانت أسهم شركات: إعمار، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 67.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3881.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 467 صفقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,392
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,814
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,347

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