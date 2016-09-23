وكيل إمارة الرياض: اليوم الوطني استذكار لملاحم خالدة وإنجازات متتالية

رفع التهنئة إلى القيادة الرشيدة بتلك المناسبة

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين (۹۱) للوطن الغالي.

وأكد أن هذه المناسبة تمثل ذكرى فخر واعتزاز لتوحيد هذا الوطن على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ورجاله المخلصين، وفيها استذكار لملاحم خالدة وإنجازات متتالية لملوك هذا الوطن الشامخ وشعبه الوفي، من مرحلة التوحيد ولم الشتات وإرساء دعائم الأمن والأمان على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ومن ثم البناء وتعزيز النماء وتحقيق الازدهار، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر المتطلع إلى مستقبل مشرق برؤى طموحة وخطط ملموسة لتعزيز دعائم هذا الوطن في شتى المجالات وتحقيق طموحاته بما يتناسب مع مكانته وإمكانياته بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأضاف الدكتور السديري أن هذه الدولة المباركة سارت على نهج قويم وقيم راسخة مستمد من كتاب الله -جل وعلا-، وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، منذ عهد الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، توطدت فيها قيم العدل والمساواة، فتصاعدت الإنجازات على كافة المستويات سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها، وأصبحت المملكة مركز ثقل عربي وإقليمي وإسلامي ودولي.

وأشار إلى أن المملكة تشهد حركة تنموية غير مسبوقة بفضل الله ثم ما أعلن من رؤية طموحة (المملكة 2030) والتي تضمنت برامج شاملة شهدنا أثرها في جوانب مختلفة خلال السنوات الماضية من تطور في الأنظمة، وتعزيز للموارد الاقتصادية، وتطورات تقنية وصناعية وعسكرية، وتنمية القدرات البشرية، وتحسين جودة الحياة.

وأضاف وكيل الإمارة أن ما شهده العالم من تداعيات جراء جائحة كورونا وتأثيرها البالغ على جميع المجالات، إلا أنه في المملكة بفضل الله ثم ما تم اتخاذه من إجراءات وتوجيهات من القيادة الرشيدة كان لها أبلغ الأثر في الحد من تأثير هذه الأزمة صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية، مشيراً إلى ما يشهده الجميع من توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، والنسبة العالية في تحصين المجتمع، بالإضافة إلى دعم المملكة لدول أخرى شقيقة وصديقة في مواجهة الجائحة.

وفي ختام تصريحه سأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.