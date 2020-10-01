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أقوى من الأمس.. توقعات بتقلبات ماطرة نهار الخميس على عدة مناطق

طقس العرب: أكثر شمولية وغزارة على مرتفعات الطائف ومكة المكرمة

توقع مهتمون بالطقس تجدد واشتداد التقلبات الجوية على جنوب غرب وغرب المملكة خلال نهار اليوم الخميس، مقارنة بالأجواء التي سادت يوم أمس.

وقال موقع "طقس العرب" إنه من المتوقع أن تكون أمطار اليوم أكثر شمولية وغزارة، خاصة على مرتفعات الطائف ومنطقة مكة المكرمة؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والسيول.

ومن المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية على هذه المناطق اعتبارًا من ساعات ما بعد ظهر اليوم الخميس، ويتوقع تكاثر السحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، ومكة المكرمة)، مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أقوى من الأمس.. توقعات بتقلبات ماطرة نهار الخميس على عدة مناطق
سبق

توقع مهتمون بالطقس تجدد واشتداد التقلبات الجوية على جنوب غرب وغرب المملكة خلال نهار اليوم الخميس، مقارنة بالأجواء التي سادت يوم أمس.

وقال موقع "طقس العرب" إنه من المتوقع أن تكون أمطار اليوم أكثر شمولية وغزارة، خاصة على مرتفعات الطائف ومنطقة مكة المكرمة؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والسيول.

ومن المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية على هذه المناطق اعتبارًا من ساعات ما بعد ظهر اليوم الخميس، ويتوقع تكاثر السحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، ومكة المكرمة)، مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:32 PM

أقوى من الأمس.. توقعات بتقلبات ماطرة نهار الخميس على عدة مناطق

طقس العرب: أكثر شمولية وغزارة على مرتفعات الطائف ومكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع مهتمون بالطقس تجدد واشتداد التقلبات الجوية على جنوب غرب وغرب المملكة خلال نهار اليوم الخميس، مقارنة بالأجواء التي سادت يوم أمس.

وقال موقع "طقس العرب" إنه من المتوقع أن تكون أمطار اليوم أكثر شمولية وغزارة، خاصة على مرتفعات الطائف ومنطقة مكة المكرمة؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والسيول.

ومن المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية على هذه المناطق اعتبارًا من ساعات ما بعد ظهر اليوم الخميس، ويتوقع تكاثر السحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، والطائف، ومكة المكرمة)، مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

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