صدر قرار بترقية مدير إدارة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة، عبد الباسط بن عبد الحكيم خان، إلى المرتبة الثانية عشرة.
عبد الباسط خان إلى الثانية عشرة
صدر قرار بترقية مدير إدارة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة، عبد الباسط بن عبد الحكيم خان، إلى المرتبة الثانية عشرة.
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عبد الباسط خان إلى الثانية عشرةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-22
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
02:51 PM
عبد الباسط خان إلى الثانية عشرة
صدر قرار بترقية مدير إدارة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة، عبد الباسط بن عبد الحكيم خان، إلى المرتبة الثانية عشرة.
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