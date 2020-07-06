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"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

165 دولة حول العالم تفرض قيودًا على الإيرانيين لبلوغهم التأشيرة قبل السفر إليها

قال موقع التصنيف العالمي لجوازات السفر "باسبوت إيندكس": إن جواز السفر الإيراني يُعَد سادس أسوأ جواز سفر من بين 199 جواز سفر في العالم.

وأشار الموقع، في تصنيفه الجديد، إلى أن خمس دول فقط تسمح للمواطنين الإيرانيين بالسفر دون الحاجة للتأشيرة؛ في حين تسمح لهم 28 دولة أخرى بالحصول على التأشيرة عند الوصول، ويفرض عليهم الحصول على التأشيرة قبل السفر إلى 165 دولة حول العالم.

وجاءت أسوأ جوازات سفر في العالم بالترتيب: "العراق- أفغانستان- سوريا- الصومال- اليمن- إيران".

في حين جاء جواز السفر السعودي في مراتب متقدمة؛ حيث يُسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى 60 دولة حول العالم، وتصدرت اليابان قائمة أفضل جوازات السفر في العالم؛ حيث جاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة جواز سفر فينلندا.

إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة
سبق

قال موقع التصنيف العالمي لجوازات السفر "باسبوت إيندكس": إن جواز السفر الإيراني يُعَد سادس أسوأ جواز سفر من بين 199 جواز سفر في العالم.

وأشار الموقع، في تصنيفه الجديد، إلى أن خمس دول فقط تسمح للمواطنين الإيرانيين بالسفر دون الحاجة للتأشيرة؛ في حين تسمح لهم 28 دولة أخرى بالحصول على التأشيرة عند الوصول، ويفرض عليهم الحصول على التأشيرة قبل السفر إلى 165 دولة حول العالم.

وجاءت أسوأ جوازات سفر في العالم بالترتيب: "العراق- أفغانستان- سوريا- الصومال- اليمن- إيران".

في حين جاء جواز السفر السعودي في مراتب متقدمة؛ حيث يُسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى 60 دولة حول العالم، وتصدرت اليابان قائمة أفضل جوازات السفر في العالم؛ حيث جاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة جواز سفر فينلندا.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:40 PM

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

165 دولة حول العالم تفرض قيودًا على الإيرانيين لبلوغهم التأشيرة قبل السفر إليها

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خالد علي - جدة
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قال موقع التصنيف العالمي لجوازات السفر "باسبوت إيندكس": إن جواز السفر الإيراني يُعَد سادس أسوأ جواز سفر من بين 199 جواز سفر في العالم.

وأشار الموقع، في تصنيفه الجديد، إلى أن خمس دول فقط تسمح للمواطنين الإيرانيين بالسفر دون الحاجة للتأشيرة؛ في حين تسمح لهم 28 دولة أخرى بالحصول على التأشيرة عند الوصول، ويفرض عليهم الحصول على التأشيرة قبل السفر إلى 165 دولة حول العالم.

وجاءت أسوأ جوازات سفر في العالم بالترتيب: "العراق- أفغانستان- سوريا- الصومال- اليمن- إيران".

في حين جاء جواز السفر السعودي في مراتب متقدمة؛ حيث يُسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى 60 دولة حول العالم، وتصدرت اليابان قائمة أفضل جوازات السفر في العالم؛ حيث جاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة جواز سفر فينلندا.

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