المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر لـ8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 6 محافظات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع) بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.
المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر لـ8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-19
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع) بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:32 AM
المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر لـ8 مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع) بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.