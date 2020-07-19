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المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر لـ8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 6 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع) بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

حالة الطقس منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر لـ8 مساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع) بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:32 AM

المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر لـ8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل 6 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع) بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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