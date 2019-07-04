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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

لإبراز جهود المملكة في الأعمال الإنسانية

الْتقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بمقر الوفد في جنيف أمس، وفدَ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بندوة "الوضع الإنساني في اليمن"، في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة مشاركة الوفد، وإبراز جهود المملكة في هذا الجانب.

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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة
سبق

الْتقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بمقر الوفد في جنيف أمس، وفدَ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بندوة "الوضع الإنساني في اليمن"، في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة مشاركة الوفد، وإبراز جهود المملكة في هذا الجانب.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:48 AM

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

لإبراز جهود المملكة في الأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، بمقر الوفد في جنيف أمس، وفدَ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بندوة "الوضع الإنساني في اليمن"، في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة مشاركة الوفد، وإبراز جهود المملكة في هذا الجانب.

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