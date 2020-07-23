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وسط احترازات مشددة.. تفاعل ورواج كبيران في انطلاقة "عنيزة للتمور 41"

حدث اقتصادي يفتح مجالًا للعمل الموسمي للشباب.. و"الصيخان": لمسنا همتهم

انطلق، فجر أمس، مزاد المدينة الغذائية بعنيزة ضمن مراحل موسم عنيزة للتمور 1441هـ الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، بالشراكة مع البلدية؛ وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، وشهدت انطلاقة حركة البيع والشراء تفاعلًا من المشترين وسط إجراءات احترازية في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، التي يستمر العمل بها في الفترة المسائية.

وأشار خالد بن محمد الصيخان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة المدير التنفيذي للموسم، إلى تفاعل وحماس جميع الجهات المشاركة لإنجاح العمل وفق ما يلبي تطلعات المتعاملين بالسوق من مزارعين ومسوقين ومتسوقين.

وأضاف: "لمسنا همة الشباب المشارك في موسم عنيزة للتمور ٤١، والذي يُعَد حدثًا اقتصاديًّا مهمًّا على مستوى المملكة، وباهتمامهم بأصناف التمور الذي يُعَد المنتج الزراعي الأهم على مستوى المملكة، ويتيح فرص العمل للشباب في تجارة وصناعة التمور واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال".

وقال: "التمور تُعَد منتجًا اقتصاديًّا مهمًّا ومصدر رزق لهم، الغرفة سهّلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور عبر شراكات مع الجهات الداعمة للشباب ورواد الأعمال، ونرحّب بجميع الزوار من داخل وخارج المملكة لموسم عنيزة للتمور الذي بات مقصدًا للكثير منهم؛ نظرًا لما يمتاز به من جودة ومصداقية وخدمات متكاملة".

واختتم: "وهذا بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واهتمامها بمنتج التمور، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي، والإشراف المباشر من محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وحرصهما على نجاح موسم عنيزة للتمور".

موسم عنيزة للتمور عنيزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط احترازات مشددة.. تفاعل ورواج كبيران في انطلاقة "عنيزة للتمور 41"
سبق

انطلق، فجر أمس، مزاد المدينة الغذائية بعنيزة ضمن مراحل موسم عنيزة للتمور 1441هـ الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، بالشراكة مع البلدية؛ وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، وشهدت انطلاقة حركة البيع والشراء تفاعلًا من المشترين وسط إجراءات احترازية في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، التي يستمر العمل بها في الفترة المسائية.

وأشار خالد بن محمد الصيخان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة المدير التنفيذي للموسم، إلى تفاعل وحماس جميع الجهات المشاركة لإنجاح العمل وفق ما يلبي تطلعات المتعاملين بالسوق من مزارعين ومسوقين ومتسوقين.

وأضاف: "لمسنا همة الشباب المشارك في موسم عنيزة للتمور ٤١، والذي يُعَد حدثًا اقتصاديًّا مهمًّا على مستوى المملكة، وباهتمامهم بأصناف التمور الذي يُعَد المنتج الزراعي الأهم على مستوى المملكة، ويتيح فرص العمل للشباب في تجارة وصناعة التمور واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال".

وقال: "التمور تُعَد منتجًا اقتصاديًّا مهمًّا ومصدر رزق لهم، الغرفة سهّلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور عبر شراكات مع الجهات الداعمة للشباب ورواد الأعمال، ونرحّب بجميع الزوار من داخل وخارج المملكة لموسم عنيزة للتمور الذي بات مقصدًا للكثير منهم؛ نظرًا لما يمتاز به من جودة ومصداقية وخدمات متكاملة".

واختتم: "وهذا بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واهتمامها بمنتج التمور، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي، والإشراف المباشر من محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وحرصهما على نجاح موسم عنيزة للتمور".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:51 PM

وسط احترازات مشددة.. تفاعل ورواج كبيران في انطلاقة "عنيزة للتمور 41"

حدث اقتصادي يفتح مجالًا للعمل الموسمي للشباب.. و"الصيخان": لمسنا همتهم

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بدر العتيبي - الرياض
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انطلق، فجر أمس، مزاد المدينة الغذائية بعنيزة ضمن مراحل موسم عنيزة للتمور 1441هـ الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، بالشراكة مع البلدية؛ وذلك بمقر المدينة الغذائية الواقعة شرق المحافظة، وشهدت انطلاقة حركة البيع والشراء تفاعلًا من المشترين وسط إجراءات احترازية في ساحة المزاد ومواقع التجزئة، التي يستمر العمل بها في الفترة المسائية.

وأشار خالد بن محمد الصيخان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة المدير التنفيذي للموسم، إلى تفاعل وحماس جميع الجهات المشاركة لإنجاح العمل وفق ما يلبي تطلعات المتعاملين بالسوق من مزارعين ومسوقين ومتسوقين.

وأضاف: "لمسنا همة الشباب المشارك في موسم عنيزة للتمور ٤١، والذي يُعَد حدثًا اقتصاديًّا مهمًّا على مستوى المملكة، وباهتمامهم بأصناف التمور الذي يُعَد المنتج الزراعي الأهم على مستوى المملكة، ويتيح فرص العمل للشباب في تجارة وصناعة التمور واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال".

وقال: "التمور تُعَد منتجًا اقتصاديًّا مهمًّا ومصدر رزق لهم، الغرفة سهّلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور عبر شراكات مع الجهات الداعمة للشباب ورواد الأعمال، ونرحّب بجميع الزوار من داخل وخارج المملكة لموسم عنيزة للتمور الذي بات مقصدًا للكثير منهم؛ نظرًا لما يمتاز به من جودة ومصداقية وخدمات متكاملة".

واختتم: "وهذا بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واهتمامها بمنتج التمور، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي، والإشراف المباشر من محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وحرصهما على نجاح موسم عنيزة للتمور".

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