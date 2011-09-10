النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موظف من ذوي الإعاقة يناشد "وزير العدل": البصمة كبّدتني 40 ألف ريال

يعاني من ضمور في العضلات.. ويحتاج للانصراف للمنزل قبل نهاية الدوام

ناشَدَ موظف بمحكمة أحد المسارحة، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيرَ العدل، بالتدخل وإنقاذه من تكرار عمليات الحسم من راتبه التي تجاوزت 4٠ ألفًا؛ بسبب عدم تمكّنه من تسجيل الانصراف من العمل بالبصمة؛ نظرًا لكون حالته في الإعاقة تتطلب مغادرة العمل وقت صلاة الظهر للمنزل لقضاء حاجته، وأثناء عودته يكون وقت الدوام قد انتهى.
وقال الموظف محمد عبده صميلي: وفق دوام نظام البصمة، أَحضر للدوام باكرًا بواسطة عربة كهربائية، وأحتاج للعودة إلى منزلي قبل نهاية الدوام؛ حيث يتم إدخالي دورة المياه لقضاء الحاجة؛ كوني مشلولًا وأحتاج للمساعدة؛ ولكن تم خصم مبلغ من راتبي يقارب 40 ألف ريال حتى اللحظة، والخصم بشكل شهري، وقد تم الرفع لمسؤولي الوزارة، وكان الرد بأن يتم نقلي؛ بينما أنا لا أرغب في النقل، وكذلك المحكمة بحاجة لعملي لديها وفق المخاطبات.. وآمل من وزير العدل التدخل ومساعدتي في حل معاناتي؛ فالمبالغ التي تُخصم مني كبيرة جدًّا، ووصلت في بعض الأحيان للعشرة آلاف.
وقال عن إعاقته: أعاني ضمورًا في العضلات بعدما كنت سليمًا حتى سن ١٠ سنوات تقريبًا، وتوظفت في عام ١٤١٨ وظيفةً مؤقتة بالثانوية، وثابرت وأكملت تعليمي (منازل)، وحصلت على البكالوريوس، وتم ترسيمي على المرتبة السابعة، واليوم الحمد لله على المرتبة العاشرة مشرف مكتب الصلح بالمحكمة العامة بأحد المسارحة، وفي وقت سابق تمت معالجة بصمة الحضور والانصراف؛ تقديرًا لظروفي عندما كانت الصلاحية هنا في جازان؛ ولكن تغيرت الإجراءات منذ سنوات ولم يتم إعفائي، وأنا أنتظر من مسؤولي الوزارة تقدير ظروفي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
موظف من ذوي الإعاقة يناشد "وزير العدل": البصمة كبّدتني 40 ألف ريال
سبق

ناشَدَ موظف بمحكمة أحد المسارحة، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيرَ العدل، بالتدخل وإنقاذه من تكرار عمليات الحسم من راتبه التي تجاوزت 4٠ ألفًا؛ بسبب عدم تمكّنه من تسجيل الانصراف من العمل بالبصمة؛ نظرًا لكون حالته في الإعاقة تتطلب مغادرة العمل وقت صلاة الظهر للمنزل لقضاء حاجته، وأثناء عودته يكون وقت الدوام قد انتهى.
وقال الموظف محمد عبده صميلي: وفق دوام نظام البصمة، أَحضر للدوام باكرًا بواسطة عربة كهربائية، وأحتاج للعودة إلى منزلي قبل نهاية الدوام؛ حيث يتم إدخالي دورة المياه لقضاء الحاجة؛ كوني مشلولًا وأحتاج للمساعدة؛ ولكن تم خصم مبلغ من راتبي يقارب 40 ألف ريال حتى اللحظة، والخصم بشكل شهري، وقد تم الرفع لمسؤولي الوزارة، وكان الرد بأن يتم نقلي؛ بينما أنا لا أرغب في النقل، وكذلك المحكمة بحاجة لعملي لديها وفق المخاطبات.. وآمل من وزير العدل التدخل ومساعدتي في حل معاناتي؛ فالمبالغ التي تُخصم مني كبيرة جدًّا، ووصلت في بعض الأحيان للعشرة آلاف.
وقال عن إعاقته: أعاني ضمورًا في العضلات بعدما كنت سليمًا حتى سن ١٠ سنوات تقريبًا، وتوظفت في عام ١٤١٨ وظيفةً مؤقتة بالثانوية، وثابرت وأكملت تعليمي (منازل)، وحصلت على البكالوريوس، وتم ترسيمي على المرتبة السابعة، واليوم الحمد لله على المرتبة العاشرة مشرف مكتب الصلح بالمحكمة العامة بأحد المسارحة، وفي وقت سابق تمت معالجة بصمة الحضور والانصراف؛ تقديرًا لظروفي عندما كانت الصلاحية هنا في جازان؛ ولكن تغيرت الإجراءات منذ سنوات ولم يتم إعفائي، وأنا أنتظر من مسؤولي الوزارة تقدير ظروفي.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:04 AM

موظف من ذوي الإعاقة يناشد "وزير العدل": البصمة كبّدتني 40 ألف ريال

يعاني من ضمور في العضلات.. ويحتاج للانصراف للمنزل قبل نهاية الدوام

A A A
محمد المواسي - جازان
17
8,482

ناشَدَ موظف بمحكمة أحد المسارحة، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيرَ العدل، بالتدخل وإنقاذه من تكرار عمليات الحسم من راتبه التي تجاوزت 4٠ ألفًا؛ بسبب عدم تمكّنه من تسجيل الانصراف من العمل بالبصمة؛ نظرًا لكون حالته في الإعاقة تتطلب مغادرة العمل وقت صلاة الظهر للمنزل لقضاء حاجته، وأثناء عودته يكون وقت الدوام قد انتهى.
وقال الموظف محمد عبده صميلي: وفق دوام نظام البصمة، أَحضر للدوام باكرًا بواسطة عربة كهربائية، وأحتاج للعودة إلى منزلي قبل نهاية الدوام؛ حيث يتم إدخالي دورة المياه لقضاء الحاجة؛ كوني مشلولًا وأحتاج للمساعدة؛ ولكن تم خصم مبلغ من راتبي يقارب 40 ألف ريال حتى اللحظة، والخصم بشكل شهري، وقد تم الرفع لمسؤولي الوزارة، وكان الرد بأن يتم نقلي؛ بينما أنا لا أرغب في النقل، وكذلك المحكمة بحاجة لعملي لديها وفق المخاطبات.. وآمل من وزير العدل التدخل ومساعدتي في حل معاناتي؛ فالمبالغ التي تُخصم مني كبيرة جدًّا، ووصلت في بعض الأحيان للعشرة آلاف.
وقال عن إعاقته: أعاني ضمورًا في العضلات بعدما كنت سليمًا حتى سن ١٠ سنوات تقريبًا، وتوظفت في عام ١٤١٨ وظيفةً مؤقتة بالثانوية، وثابرت وأكملت تعليمي (منازل)، وحصلت على البكالوريوس، وتم ترسيمي على المرتبة السابعة، واليوم الحمد لله على المرتبة العاشرة مشرف مكتب الصلح بالمحكمة العامة بأحد المسارحة، وفي وقت سابق تمت معالجة بصمة الحضور والانصراف؛ تقديرًا لظروفي عندما كانت الصلاحية هنا في جازان؛ ولكن تغيرت الإجراءات منذ سنوات ولم يتم إعفائي، وأنا أنتظر من مسؤولي الوزارة تقدير ظروفي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,646
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,550
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,034

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة