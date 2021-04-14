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كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات

سجلت انخفاضًا في الإصابات عن اليوم السابق

قالت وزارة الصحة الصينية اليوم إنها سجّلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضًا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق: إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249؛ في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات
سبق

قالت وزارة الصحة الصينية اليوم إنها سجّلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضًا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق: إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249؛ في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:18 AM

كورونا في الصين: 89 حالة إصابة جديدة.. ولا وفيات

سجلت انخفاضًا في الإصابات عن اليوم السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة الصينية اليوم إنها سجّلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضًا من 98 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق: إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249؛ في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.

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