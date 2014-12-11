النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "‫الجمارك" تحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاجون بالبطحاء

بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.. وقد عدتها من كبرى محاولات التهريب

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء‫، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، أكبر محاولة تمت خلال السنوات الماضية لتهريب أكثر من عشرة ملايين حبة مخدرة من الكبتاجون.

وأوضحت "الجمارك" أن التحقيقات والتحريات التي تمت مع المهرب كشفت وجود محاولة أخرى للتهريب، سيقوم بها صديق له عبر المنفذ نفسه، وتم ضبط (10.100.00) حبة كبتاجون، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية.

كما أكدت أنه تم - بفضل الله - ضبط المستقبلين للكمية أيضًا.

الجمارك منفذ البطحاء مكافحة المخدرات الكبتاجون

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "‫الجمارك" تحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاجون بالبطحاء
سبق

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء‫، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، أكبر محاولة تمت خلال السنوات الماضية لتهريب أكثر من عشرة ملايين حبة مخدرة من الكبتاجون.

وأوضحت "الجمارك" أن التحقيقات والتحريات التي تمت مع المهرب كشفت وجود محاولة أخرى للتهريب، سيقوم بها صديق له عبر المنفذ نفسه، وتم ضبط (10.100.00) حبة كبتاجون، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية.

كما أكدت أنه تم - بفضل الله - ضبط المستقبلين للكمية أيضًا.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:09 AM

بالفيديو.. "‫الجمارك" تحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاجون بالبطحاء

بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.. وقد عدتها من كبرى محاولات التهريب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
2,217

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء‫، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، أكبر محاولة تمت خلال السنوات الماضية لتهريب أكثر من عشرة ملايين حبة مخدرة من الكبتاجون.

وأوضحت "الجمارك" أن التحقيقات والتحريات التي تمت مع المهرب كشفت وجود محاولة أخرى للتهريب، سيقوم بها صديق له عبر المنفذ نفسه، وتم ضبط (10.100.00) حبة كبتاجون، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية.

كما أكدت أنه تم - بفضل الله - ضبط المستقبلين للكمية أيضًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,085
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,427
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,845

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة