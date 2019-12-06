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شاهد .. "تعليم صبيا" يحتفل بذكرى البيعة الخامسة برعاية أمير جازان

تضمنت فعاليات الاحتفاء معرضًا مصاحبًا من إنتاج الورش الفنية للطلاب

برعاية أمير جازان، احتفلت إدارة تعليم صبيا، صباح أمس الخميس، بذكرى البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، وعددٍ من ضيوف الإدارة، تضمنت فعاليات الاحتفاء معرضًا مصاحبًا للبيعة من إنتاج الورش الفنية لطلاب وطالبات تعليم صبيا.

وفي التفاصيل، قال مدير التعليم ضيف الله الحازمي بهذه المناسبة إننا في هذا اليوم نحتفي بوطن في شخصية ملك متربع في أفئدة شعبه ومحبيه، بوطن تسمو له قلوبنا، وتهتف له أرواحنا بكل جميل، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي نباهي به الجميع، كما ألقى الشاعر حسن صميلي قصيدة، وتم عرض فيلم عن الملك سلمان وصفاته القيادية وإنجازاته، تلا ذلك أوبريت (بايعناك يا سلمان) من كلمات الشاعرين أحمد معافا، وأحمد حجريني.

وفي ختام الحفل تم تكريم شاعر الحفل، ومنظميه، وضيوف المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة من جامعة أم القرى الدكتور وجيه صالح، والدكتور المولدي عمار، والدكتور نزار عمارة، ومشرف العموم بالوزارة الدكتور عبد الله الثبيتي، كما كرّم المحافظ ومدير التعليم البحوث الفائزة على مستوى الوزارة للمراحل التعليمية الثلاث.

الذكرى الخامسة للبيعة تعليم صبيا صبيا

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شاهد .. "تعليم صبيا" يحتفل بذكرى البيعة الخامسة برعاية أمير جازان
سبق

برعاية أمير جازان، احتفلت إدارة تعليم صبيا، صباح أمس الخميس، بذكرى البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، وعددٍ من ضيوف الإدارة، تضمنت فعاليات الاحتفاء معرضًا مصاحبًا للبيعة من إنتاج الورش الفنية لطلاب وطالبات تعليم صبيا.

وفي التفاصيل، قال مدير التعليم ضيف الله الحازمي بهذه المناسبة إننا في هذا اليوم نحتفي بوطن في شخصية ملك متربع في أفئدة شعبه ومحبيه، بوطن تسمو له قلوبنا، وتهتف له أرواحنا بكل جميل، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي نباهي به الجميع، كما ألقى الشاعر حسن صميلي قصيدة، وتم عرض فيلم عن الملك سلمان وصفاته القيادية وإنجازاته، تلا ذلك أوبريت (بايعناك يا سلمان) من كلمات الشاعرين أحمد معافا، وأحمد حجريني.

وفي ختام الحفل تم تكريم شاعر الحفل، ومنظميه، وضيوف المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة من جامعة أم القرى الدكتور وجيه صالح، والدكتور المولدي عمار، والدكتور نزار عمارة، ومشرف العموم بالوزارة الدكتور عبد الله الثبيتي، كما كرّم المحافظ ومدير التعليم البحوث الفائزة على مستوى الوزارة للمراحل التعليمية الثلاث.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
12:16 AM

شاهد .. "تعليم صبيا" يحتفل بذكرى البيعة الخامسة برعاية أمير جازان

تضمنت فعاليات الاحتفاء معرضًا مصاحبًا من إنتاج الورش الفنية للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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برعاية أمير جازان، احتفلت إدارة تعليم صبيا، صباح أمس الخميس، بذكرى البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، وعددٍ من ضيوف الإدارة، تضمنت فعاليات الاحتفاء معرضًا مصاحبًا للبيعة من إنتاج الورش الفنية لطلاب وطالبات تعليم صبيا.

وفي التفاصيل، قال مدير التعليم ضيف الله الحازمي بهذه المناسبة إننا في هذا اليوم نحتفي بوطن في شخصية ملك متربع في أفئدة شعبه ومحبيه، بوطن تسمو له قلوبنا، وتهتف له أرواحنا بكل جميل، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي نباهي به الجميع، كما ألقى الشاعر حسن صميلي قصيدة، وتم عرض فيلم عن الملك سلمان وصفاته القيادية وإنجازاته، تلا ذلك أوبريت (بايعناك يا سلمان) من كلمات الشاعرين أحمد معافا، وأحمد حجريني.

وفي ختام الحفل تم تكريم شاعر الحفل، ومنظميه، وضيوف المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة من جامعة أم القرى الدكتور وجيه صالح، والدكتور المولدي عمار، والدكتور نزار عمارة، ومشرف العموم بالوزارة الدكتور عبد الله الثبيتي، كما كرّم المحافظ ومدير التعليم البحوث الفائزة على مستوى الوزارة للمراحل التعليمية الثلاث.

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