وقال مسؤولون روسيون، إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

سجّلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.

جديد كورونا في روسيا.. الإصابات تقترب من 450 ألفاً والوفيات 5528 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-05 سجّلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً. وقال مسؤولون روسيون، إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 02:28 PM

جديد كورونا في روسيا.. الإصابات تقترب من 450 ألفاً والوفيات 5528 وفاة 144 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية





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سجّلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.

وقال مسؤولون روسيون، إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.