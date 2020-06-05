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جديد كورونا في روسيا..  الإصابات تقترب من 450 ألفاً والوفيات 5528

وفاة 144 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.

وقال مسؤولون روسيون، إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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جديد كورونا في روسيا..  الإصابات تقترب من 450 ألفاً والوفيات 5528
سبق

سجّلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.

وقال مسؤولون روسيون، إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:28 PM

جديد كورونا في روسيا..  الإصابات تقترب من 450 ألفاً والوفيات 5528

وفاة 144 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالةً.

وقال مسؤولون روسيون، إن 144 مصاباً توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

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