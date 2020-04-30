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ارتفاع أعداد الوفيات في فرنسا.. سجلت 289 وفاة خلال 24 ساعة

مدير هيئة الصحة: هناك 4019 مريضًا يتلقّون العلاج في العناية المركزة

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصًا بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء.

وصرّح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، بأن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض.

ووفق "روسيا اليوم": أكد جيروم سالومون أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لاسيما في وحدة العناية المركزة؛ حيث أفاد بأن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.

وأوضح أن 188 شخصًا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، مشيرًا إلى وجود 4019 مريضًا يتلقّون العلاج في العناية المركزة.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع أعداد الوفيات في فرنسا.. سجلت 289 وفاة خلال 24 ساعة
سبق

قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصًا بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء.

وصرّح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، بأن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض.

ووفق "روسيا اليوم": أكد جيروم سالومون أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لاسيما في وحدة العناية المركزة؛ حيث أفاد بأن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.

وأوضح أن 188 شخصًا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، مشيرًا إلى وجود 4019 مريضًا يتلقّون العلاج في العناية المركزة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:20 PM

ارتفاع أعداد الوفيات في فرنسا.. سجلت 289 وفاة خلال 24 ساعة

مدير هيئة الصحة: هناك 4019 مريضًا يتلقّون العلاج في العناية المركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصًا بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء.

وصرّح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، بأن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات، و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض.

ووفق "روسيا اليوم": أكد جيروم سالومون أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لاسيما في وحدة العناية المركزة؛ حيث أفاد بأن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.

وأوضح أن 188 شخصًا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، مشيرًا إلى وجود 4019 مريضًا يتلقّون العلاج في العناية المركزة.

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