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تفاعلاً مع "سبق" .. دعم مستشفى الأفلاج بعدة كوادر فنية

عقب توقف عيادة المختبر عن تقديم خدمات تحاليل الزواج

باشر عدد من الفنيين ببعض الأقسام بمستشفى الأفلاج ومنها المختبر، هذا الأسبوع، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" حول النقص الحاد في الكادر الفني.

وكان هذا النقص قد أدى إلى تعليق تحاليل الزواج وإيقاف التبرع بالدم، مما زاد معاناة الأهالي بحثاً عن الخدمة الطبية في مستشفيات المحافظات الأخرى.

وكان مستشفى الأفلاج قد أعلن قبل أيام، عبر حسابه على "تويتر"، إعادة فتح عيادة فحص الزواج واستقبال العيادة الراغبين في الفحص من الساعة 8 ص إلى الساعة 2م.

وعلمت "سبق" أن حصة المستشفى من التعاقد على بند التشغيل الذاتي بلغت نحو 20 فنياً في عدد من التخصصات والأقسام، باشر عدد منهم، وسيباشر الآخرون في غضون الأيام القادمة بعد استكمال مسوغات الترشيح.

مستشفى الأفلاج كوادر فنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق" .. دعم مستشفى الأفلاج بعدة كوادر فنية
سبق

باشر عدد من الفنيين ببعض الأقسام بمستشفى الأفلاج ومنها المختبر، هذا الأسبوع، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" حول النقص الحاد في الكادر الفني.

وكان هذا النقص قد أدى إلى تعليق تحاليل الزواج وإيقاف التبرع بالدم، مما زاد معاناة الأهالي بحثاً عن الخدمة الطبية في مستشفيات المحافظات الأخرى.

وكان مستشفى الأفلاج قد أعلن قبل أيام، عبر حسابه على "تويتر"، إعادة فتح عيادة فحص الزواج واستقبال العيادة الراغبين في الفحص من الساعة 8 ص إلى الساعة 2م.

وعلمت "سبق" أن حصة المستشفى من التعاقد على بند التشغيل الذاتي بلغت نحو 20 فنياً في عدد من التخصصات والأقسام، باشر عدد منهم، وسيباشر الآخرون في غضون الأيام القادمة بعد استكمال مسوغات الترشيح.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:28 PM

تفاعلاً مع "سبق" .. دعم مستشفى الأفلاج بعدة كوادر فنية

عقب توقف عيادة المختبر عن تقديم خدمات تحاليل الزواج

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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باشر عدد من الفنيين ببعض الأقسام بمستشفى الأفلاج ومنها المختبر، هذا الأسبوع، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" حول النقص الحاد في الكادر الفني.

وكان هذا النقص قد أدى إلى تعليق تحاليل الزواج وإيقاف التبرع بالدم، مما زاد معاناة الأهالي بحثاً عن الخدمة الطبية في مستشفيات المحافظات الأخرى.

وكان مستشفى الأفلاج قد أعلن قبل أيام، عبر حسابه على "تويتر"، إعادة فتح عيادة فحص الزواج واستقبال العيادة الراغبين في الفحص من الساعة 8 ص إلى الساعة 2م.

وعلمت "سبق" أن حصة المستشفى من التعاقد على بند التشغيل الذاتي بلغت نحو 20 فنياً في عدد من التخصصات والأقسام، باشر عدد منهم، وسيباشر الآخرون في غضون الأيام القادمة بعد استكمال مسوغات الترشيح.

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