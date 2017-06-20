رابطة دوري المحترفين توثق تقارير الحكام والبطاقات بنظام إلكتروني آسيوي

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقداً مع الشركة المزودة لخدمات تقنية المعلومات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل أتمتة كافة التعاملات والتقارير الإدارية المتعلقة بمباريات الدوري السعودي للمحترفين ابتداء من الموسم المقبل، على غرار النظام المعمول به في الاتحاد القارّي.

وستبدأ الشركة المنفذة لبرنامج (AFCAS) المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي منذ أكثر من عشرة أعوام، بتطبيق برنامج مماثل له في الدوري السعودي، والذي يختصّ بكافة الأمور الإدارية لمراقبي المباريات والحكام والمساعدين ومقيمي الحكام والمنسقين الإعلاميين، إلى جانب الأمور التنظيمية بين الأندية والرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لتوثيق جميع بيانات اللاعبين والبطاقات والإيقافات إلكترونيّاً، وإتاحتها لجميع الأندية، عوضاً عن النظام اليدوي السابق.

من جهته قال مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن الرابطة حرصت على الاستفادة من نظام إلكتروني متقدم في تنظيم التعاملات بين الأندية والرابطة، وكذلك اتحاد القدم، خاصة بعد أن أثبت فعاليته وسهولة التعامل معه؛ حيث سيمكن البرنامج الأندية من إدخال كافة بياناتهم المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم عبر حساب خاص بكل ناد، فيما يتم التعامل مع تلك البيانات من قبل الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ تزامناً مع نقل عمل لجنة المسابقات إلى الرابطة.

وأضاف آل معمر أن البرنامج يعطي كل جهة صلاحيات الوصول إلى البيانات التي تحتاجها فقط بحسب طبيعة عملها عبر النافذة المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات والإيقافات، إضافة إلى إمكانية رفع تقارير المباريات إلكترونيّاً من قبل الحكام ومراقبي المباريات والمنسقين الإعلاميين ومقيمي الحكام؛ وهو ما سيتيح للأندية الوصول إلى الإحصاءات التي تهمهم إلكترونيّاً، وكذلك ملخص خاص بكل مباراة يمكّن الإعلام من الاستفادة منها، مشيراً إلى أن البرنامج يعد خطوة جديدة ومثالية لتطوير العمل، والابتعاد عن التعاملات الورقية.