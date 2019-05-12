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بمتابعة المحافظ.. لجنة متابعة سكن العمالة بالداير تواصل أعمالها الميدانية

جولات مسحية بشكل كامل لرفع درجة الوقاية والتشديد على التباعد الاجتماعي

تواصل لجان متابعة سكن العمالة في محافظة الداير، عملها في متابعة توافر الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية كافة في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة، وإجراء الفحص الوقائي على العمالة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن لبدة.

وتتكون اللجنة من عدة جهات (المحافظة والصحة والبلدية والشرطة ووزارة التجارة) وتقوم بجولات مسحية بشكل كامل على سكن العمالة، بهدف رفع درجة الوقاية والتشديد على التباعد الاجتماعي وكذلك الاكتشاف المبكر.

وأكّد محافظ الداير نايف بن لبدة؛ أن هذه الأعمال تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، التي جعلت صحة الإنسان هدفاً يسعى الجميع للحفاظ عليه وتقوم اللجنة بأعمالها تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

محافظة الداير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمتابعة المحافظ.. لجنة متابعة سكن العمالة بالداير تواصل أعمالها الميدانية
سبق

تواصل لجان متابعة سكن العمالة في محافظة الداير، عملها في متابعة توافر الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية كافة في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة، وإجراء الفحص الوقائي على العمالة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن لبدة.

وتتكون اللجنة من عدة جهات (المحافظة والصحة والبلدية والشرطة ووزارة التجارة) وتقوم بجولات مسحية بشكل كامل على سكن العمالة، بهدف رفع درجة الوقاية والتشديد على التباعد الاجتماعي وكذلك الاكتشاف المبكر.

وأكّد محافظ الداير نايف بن لبدة؛ أن هذه الأعمال تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، التي جعلت صحة الإنسان هدفاً يسعى الجميع للحفاظ عليه وتقوم اللجنة بأعمالها تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:55 AM

بمتابعة المحافظ.. لجنة متابعة سكن العمالة بالداير تواصل أعمالها الميدانية

جولات مسحية بشكل كامل لرفع درجة الوقاية والتشديد على التباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل لجان متابعة سكن العمالة في محافظة الداير، عملها في متابعة توافر الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية كافة في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة، وإجراء الفحص الوقائي على العمالة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن لبدة.

وتتكون اللجنة من عدة جهات (المحافظة والصحة والبلدية والشرطة ووزارة التجارة) وتقوم بجولات مسحية بشكل كامل على سكن العمالة، بهدف رفع درجة الوقاية والتشديد على التباعد الاجتماعي وكذلك الاكتشاف المبكر.

وأكّد محافظ الداير نايف بن لبدة؛ أن هذه الأعمال تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، التي جعلت صحة الإنسان هدفاً يسعى الجميع للحفاظ عليه وتقوم اللجنة بأعمالها تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

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