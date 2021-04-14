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كورونا.. أسوأ حالات الوفاة الجماعي في دار للمسنين بفرجينيا الأمريكية

وفاة 42 شخصاً بالفيروس.. المسؤولون يتوقعون مزيداً من الضحايا

تُوفي 42 نزيلاً بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا قرب مدينة ريتشموند بسبب مرض كوفيد-19، في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وتوقع المسؤولون وفاة المزيد.

وقال المدير الطبي جيمس رايت؛ إن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. وتفيد التقرير بأن آخر اثنين من المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف رايت (56 عاماً): "كان الأمر صعباً.. فوجئنا بمدى سرعة ذلك".

وقال في مؤتمر صحفي "إنها معركة نشعر أحياناً أننا نخسرها. إنها معركة يتحتم علينا خوضها بالنهار والليل.. سبعة أيام في الأسبوع".

حتى الآن تُوفي أكثر من 23 ألف شخص بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وتأكّدت إصابة أكثر من 577 ألف أمريكي بالفيروس المستجد حتى بعد ظهر الإثنين.

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كورونا.. أسوأ حالات الوفاة الجماعي في دار للمسنين بفرجينيا الأمريكية
سبق

تُوفي 42 نزيلاً بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا قرب مدينة ريتشموند بسبب مرض كوفيد-19، في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وتوقع المسؤولون وفاة المزيد.

وقال المدير الطبي جيمس رايت؛ إن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. وتفيد التقرير بأن آخر اثنين من المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف رايت (56 عاماً): "كان الأمر صعباً.. فوجئنا بمدى سرعة ذلك".

وقال في مؤتمر صحفي "إنها معركة نشعر أحياناً أننا نخسرها. إنها معركة يتحتم علينا خوضها بالنهار والليل.. سبعة أيام في الأسبوع".

حتى الآن تُوفي أكثر من 23 ألف شخص بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وتأكّدت إصابة أكثر من 577 ألف أمريكي بالفيروس المستجد حتى بعد ظهر الإثنين.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:58 AM

كورونا.. أسوأ حالات الوفاة الجماعي في دار للمسنين بفرجينيا الأمريكية

وفاة 42 شخصاً بالفيروس.. المسؤولون يتوقعون مزيداً من الضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تُوفي 42 نزيلاً بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا قرب مدينة ريتشموند بسبب مرض كوفيد-19، في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وتوقع المسؤولون وفاة المزيد.

وقال المدير الطبي جيمس رايت؛ إن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. وتفيد التقرير بأن آخر اثنين من المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف رايت (56 عاماً): "كان الأمر صعباً.. فوجئنا بمدى سرعة ذلك".

وقال في مؤتمر صحفي "إنها معركة نشعر أحياناً أننا نخسرها. إنها معركة يتحتم علينا خوضها بالنهار والليل.. سبعة أيام في الأسبوع".

حتى الآن تُوفي أكثر من 23 ألف شخص بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وتأكّدت إصابة أكثر من 577 ألف أمريكي بالفيروس المستجد حتى بعد ظهر الإثنين.

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