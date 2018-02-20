"26563" زائراً لمجمع الأمل للصحة النفسية بجدة خلال العام الماضي

في العيادات الخارجية والطوارئ والرعاية الممتدة

استقبل مجمع الأمل للصحة النفسية خدمات علاج الإدمان بجدة خلال العام الماضي 2017م (26563) زيارة لجميع الأقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ والرعاية الممتدة)، حيث بلغ عدد الخدمات الطبية المساعدة (53455) فحصاً مخبرياً بالإضافة إلى (2008) أشعات تشخيصية.

بينما بلغت خدمات علاج الإدمان المساعدة (10139) جلسة نفسية لقسم علم النفس الإكلينيكي، كما بلغ عدد الخدمات والإجراءات الاجتماعية المقدمة للمرضى وأسرهم (32808) خدمة اجتماعية .

ويعمل مجمع الأمل بجدة على مدار أربع وعشرين ساعة، ويستقبل المريض فور دخوله إلى المجمع والتعامل معه وفق التشخيص الطبي والخطة العلاجية التي يضعها الطبيب من خلال الفريق المعالج الذي يتكون من جميع التخصصات "طب الإدمان، الطب النفسي، الطب الباطني، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، مرشد ديني، الخدمات التمريضية، مرشد تعافي، العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل" والتي تساعد المريض على التعافي من الإدمان حتى يعود فرداً فاعلاً في المجتمع .